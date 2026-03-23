На двох напрямках на Харківщині просунулися окупанти – Deep State

Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області та показали, які території захопив ворог.

Так, за інформацією експертів, ЗС РФ просунулась на півдні Вовчанська.

А також у Синьківці. Цей населений пункт розташований на Куп’янському напрямку.

Нагадаємо, раніше МГ «об’єктив» передавала, що російські війська, ймовірно, готуються до більш значних наступальних дій уже наступними тижнями або навіть днями. Вони активізували перегрупування та підготовку до штурмів на низці напрямків, зокрема на Великобурлуцькому, Куп’янському та Борівському. Про це заявив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.