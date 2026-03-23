На двох напрямках на Харківщині просунулися окупанти – Deep State

Україна 07:15   23.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На двох напрямках на Харківщині просунулися окупанти – Deep State

Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області та показали, які території захопив ворог. 

Так, за інформацією експертів, ЗС РФ просунулась на півдні Вовчанська.

А також у Синьківці. Цей населений пункт розташований на Куп’янському напрямку.

Нагадаємо, раніше МГ «об’єктив» передавала, що російські війська, ймовірно, готуються до більш значних наступальних дій уже наступними тижнями або навіть днями. Вони активізували перегрупування та підготовку до штурмів на низці напрямків, зокрема на Великобурлуцькому, Куп’янському та Борівському. Про це заявив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Читайте також: Війська РФ намагаються просунутися від кордону на Харківщині – Зеленський

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 23 березня: РФ захопила нові території
Сьогодні 23 березня 2026: яке свято та день в історії
На двох напрямках на Харківщині просунулися окупанти – Deep State
На двох напрямках на Харківщині просунулися окупанти – Deep State
23.03.2026, 07:15
Війська РФ намагаються просунутися від кордону на Харківщині — Зеленський
Без випускників у 2029-му: як оцінюють перехід на 12-річну школу в Харкові
“Ми трохи переживаємо”: у Харкові 15% випускників не хочуть складати НМТ
  Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 07:15;

