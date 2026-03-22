РФ готується до наступів на Харківщині найближчими тижнями-днями — Трегубов

Російські війська, ймовірно, готуються до більш значних наступальних дій уже наступними тижнями або навіть днями. Вони активізували перегрупування та підготовку до штурмів на низці напрямків, зокрема на Великобурлуцькому, Куп’янському та Борівському, заявив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

“Зараз спостерігається активність проби росіян до перегрупування, до підготовки наступів на низці наших відтинків, як-то Великобурлуцький, як-то Куп’янський, як-то неофіційно Борівський і низка інших. Ми зараз не спостерігаємо дуже великої активності за деякими виключеннями”, — зазначив він.

За словами Трегубова, підвищену активність фіксують на Сумщині, а також поблизу Борової, на півночі Лиманського напрямку.

“Але, тим не менш, ми усюди спостерігаємо активні спроби росіян відновлювати свій наступальний потенціал. І активні спроби росіян готуватися до більш значних наступальних дій в наступні, мені здається, вже дні, тижні”, — наголосив він.

Речник пояснив, що ці дії не є розвідкою боєм, оскільки сучасна повітряна розвідка надає всі необхідні дані.

“Це спроба їхнього тиску. У них є два завдання на наш регіон, і їм ці завдання треба якось виконувати, або хоча б симулювати їхнє виконання. Перше завдання — це контроль над Лиманським напрямком. Друге завдання — це створення так званої зони контролю вздовж держкордону України та РФ”, — пояснив речник.

Трегубов додав, що обидва завдання поступово втрачають актуальність. Зокрема, спроби наступу на Слов’янсько-Краматорську агломерацію з півночі навряд чи будуть ефективними. Щодо створення “зони контролю”, завдання, за його словами, застаріло, адже українські дрони навчилися літати значно далі.

“Але тим не менш, його ніхто не знімав, тому вони намагаються щось симулювати, намагаються хоч якось діяти, хоч якось тиснути, шукати слабкі місця в українській обороні”, — підсумував Трегубов.