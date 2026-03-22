РФ готовится к наступлениям на Харьковщине в ближайшие недели-дни — Трегубов

Российские войска, вероятно, готовятся к более масштабным наступательным действиям уже в ближайшие недели или даже дни. Они активизировали перегруппировку и подготовку к штурмам на ряде направлений, в частности на Великобурлукском, Купянском и Боровском, заявил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Сейчас наблюдается активность попыток россиян к перегруппировке, к подготовке наступлений на ряде наших участков, как-то Великобурлукский, как-то Купянский, как-то, неофициально, Боровской и ряде других. Мы сейчас не наблюдаем очень большой активности за некоторыми исключениями», — отметил он.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По словам Трегубова, повышенную активность фиксируют на Сумщине, а также вблизи Боровой, на севере Лиманского направления.

«Но, тем не менее, мы повсюду наблюдаем активные попытки россиян восстанавливать свой наступательный потенциал. И активные попытки россиян готовиться к более значительным наступательным действиям в ближайшие, мне кажется, уже дни, недели», — подчеркнул он.

Спикер пояснил, что эти действия не являются разведкой боем, поскольку современная воздушная разведка предоставляет все необходимые данные.

«Это попытка их давления. У них есть две задачи на наш регион, и им эти задачи нужно как-то выполнять, или хотя бы симулировать их выполнение. Первая задача — это контроль над Лиманским направлением. Вторая задача — это создание так называемой зоны контроля вдоль госграницы Украины и РФ», — пояснил спикер.

Трегубов добавил, что обе задачи постепенно теряют актуальность. В частности, попытки наступления на Славяно-Краматорскую агломерацию с севера вряд ли будут эффективными. Что касается создания «зоны контроля», задача, по его словам, устарела, ведь украинские дроны научились летать значительно дальше.

«Но тем не менее, ее никто не снимал, поэтому они пытаются что-то симулировать, пытаются хоть как-то действовать, хоть как-то давить, искать слабые места в украинской обороне», — резюмировал Трегубов.