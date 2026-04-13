Live

«Исключительно политическое заявление» — Трегубов о «пасхальном перемирии»

Записано 12:36   13.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: Генштаб ВСУ

Давление штурмовых действий ВС РФ во время объявленного Путиным «пасхального перемирия» вообще не упало, отметил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

«То есть 18 шутрмовых действий за вчера (совместно в нашей зоне ответственности – Лиманское направление, Харьковщина и немного Сумщины) – это стандартный показатель. Может даже немного больше. То есть, что перемирие было, что не было. Если бы о нем не говорили по телевидению, его никто не заметил бы. Фактически это было исключительно политическое заявление», — констатирует Трегубов.

Он также уточнил, что это время оккупанты использовали для ротации своих сил.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Отметим, обстрелы территории Харьковской области во время объявленного Путиным перемирия также не прекратились. В облуправлении Нацполиции проинформировали, что за прошедшие сутки в результате обстрелов в регионе пострадали четыре человека.

Читайте также: На Пасху в Украине было 107 боев – где атаковали россияне

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы звучат в Харькове 13 апреля – что известно (дополняется)
13.04.2026, 12:26
В Центральном парке «на горячем» задержали вероятную корректировщицу РФ
13.04.2026, 10:30
Новости Харькова – главное 13 апреля: бои на Пасху, «прилеты» в городе
13.04.2026, 13:20
Сегодня 13 апреля 2026: какой день в истории
13.04.2026, 06:00
Россияне ударили по «скорой» на Золочевщине – она везла тяжело раненую
13.04.2026, 11:54
Девять обстрелов: Терехов сообщил, как прошла неделя в Харькове
13.04.2026, 13:18

Новости по теме:

07.04.2026
Россияне на паузе — Трегубов о Купянске, Волчанске, Липцах. К чему готовиться?
07.04.2026
Россиян на Харьковщине «немного подвинули в направлении границы» — официально
02.04.2026
Каковы планы РФ на Харьковщину в апреле 2026: прогноз Сил обороны (видео)
28.03.2026
У россиян «пересменка»: события на фронте на Харьковщине описали в ВСУ (видео)
28.03.2026
Живые мертвецы в Купянске и изоляция севера Харьковщины – обзор фронта (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Исключительно политическое заявление» — Трегубов о «пасхальном перемирии»», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 12:36;

