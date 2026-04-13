«Исключительно политическое заявление» — Трегубов о «пасхальном перемирии»
Давление штурмовых действий ВС РФ во время объявленного Путиным «пасхального перемирия» вообще не упало, отметил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.
«То есть 18 шутрмовых действий за вчера (совместно в нашей зоне ответственности – Лиманское направление, Харьковщина и немного Сумщины) – это стандартный показатель. Может даже немного больше. То есть, что перемирие было, что не было. Если бы о нем не говорили по телевидению, его никто не заметил бы. Фактически это было исключительно политическое заявление», — констатирует Трегубов.
Он также уточнил, что это время оккупанты использовали для ротации своих сил.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Отметим, обстрелы территории Харьковской области во время объявленного Путиным перемирия также не прекратились. В облуправлении Нацполиции проинформировали, что за прошедшие сутки в результате обстрелов в регионе пострадали четыре человека.
- Категории: Записано, Харьков; Теги: Виктор Трегубов, война, перемирие, фронт, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 12:36;