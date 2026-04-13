«Виключно політична заява» – Трегубов про «великоднє перемир’я» на фронті

Тиск штурмових дій ЗС РФ під час оголошеного Путіним «великоднього перемир’я» взагалі не впав, зазначив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

«Тобто 18 штурмових дій за вчора (сукупно у нашій зоні відповідальності – Лиманський напрямок, Харківщина та трішки Сумщини) – це стандартний показник. Може навіть трішки більше. Тобто, що перемир’я було, що не було. Якби про нього не говорили по телебаченню, його б ніхто не помітив. Фактично, це була виключно політична заява», – констатує Трегубов.

Він також уточнив, що цей час окупанти використали для ротації своїх сил.

Зазначимо, обстріли території Харківської області під час оголошеного Путіним перемир’я також не припинилися. В облуправлінні Нацполіції поінформували, що минулої доби внаслідок обстрілів у регіоні постраждали четверо людей.