«Виключно політична заява» – Трегубов про «великоднє перемир’я» на фронті

Записано 12:36   13.04.2026
Вікторія Яковенко
Тиск штурмових дій ЗС РФ під час оголошеного Путіним «великоднього перемир’я» взагалі не впав, зазначив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

«Тобто 18 штурмових дій за вчора (сукупно у нашій зоні відповідальності – Лиманський напрямок, Харківщина та трішки Сумщини) – це стандартний показник. Може навіть трішки більше. Тобто, що перемир’я було, що не було. Якби про нього не говорили по телебаченню, його б ніхто не помітив. Фактично, це була виключно політична заява», – констатує Трегубов.

Він також уточнив, що цей час окупанти використали для ротації своїх сил.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Зазначимо, обстріли території Харківської області під час оголошеного Путіним перемир’я також не припинилися. В облуправлінні Нацполіції поінформували, що минулої доби внаслідок обстрілів у регіоні постраждали четверо людей.

Читайте також: На Великдень в Україні було 107 боїв – де атакували росіяни

Дев’ять обстрілів: Терехов повідомив, як минув тиждень у Харкові
13.04.2026, 13:18
Вибухи лунають у Харкові 13 квітня – що відомо (доповнюється)
13.04.2026, 12:26
Небезпечна евакуація на Харківщині: екіпаж переховувався від БпЛА (відео)
13.04.2026, 12:07
Росіяни вдарили по “швидкій” на Золочівщині – вона везла тяжко поранену
13.04.2026, 11:54
У Центральному парку “на гарячому” затримали імовірну коригувальницю РФ
13.04.2026, 10:30

Новини за темою:

12.04.2026
Під час перемир’я: ворог атакує на Харківщині – Генштаб
12.04.2026
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState
10.04.2026
Успіхи ЗСУ біля Амбарного: на що сподіваються аналітики DeepState (відео)
08.04.2026
Світ побачив місяць слабкої Америки – Шлінчак
08.04.2026
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00


Якщо вам цікава новина: ««Виключно політична заява» – Трегубов про «великоднє перемир’я» на фронті», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
