СОУ продвинулись на Купянщине, а ВС РФ ударили по мосту Оскольской ГЭС — ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Со ссылкой на опубликованные 21 марта геолокационные видеозаписи аналитики утверждают, что Силы обороны продвинулись к югу от села Песчаное.

«На записях видно, как операторы беспилотников 375-го противотанкового артиллерийского батальона России (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия, Московский военный округ) наносят удары по коммуникационному оборудованию на украинской позиции к югу от Песчаного», — отмечают в Институте.

В то же время утверждения российских милблогеров о якобы продвижении войск РФ в центре села Куриловка ISW не подтверждает.

Российские блогеры в очередной раз раскритиковали Минобороны РФ за ложное заявление о захвате Купянска и предположили, что МО вряд ли почтит память погибших в центре города российских солдат, поскольку населенній пункт официально не является зоной боевых действий.

«Российский милблогер и бывший инструктор операции «Шторм-Z» связал ужасающую ситуацию в Купянске с инцидентом, который привел к самоубийству известного независимого российского милблогера Андрея «Мурзы» Морозова в феврале 2024 года. Сообщается, что Морозов покончил жизнь самоубийством после того, как военное командование РФ заставило его подвергнуть цензуре его сообщения о высоком уровне потерь, понесенных российскими войсками при попытке захватить Авдеевку (Донецкая область), и самоубийство Морозова с тех пор стало точкой невралгии в российском ультранационалистическом информационном пространстве. Кооптированный Кремлем известный российский милблогер даже признал дискурс в информпространстве относительно Купянска, но призвал россиян ждать официального ответа от МОУ», — отмечают аналитики.

По данным ISW, 21 марта на Боровском, Харьковском и Великобурлукском направлениях российские войска не продвинулись.

Однако на опубликованных 20 марта геолоцированных видеозаписях видно, как военные РФ наносят авиаудар по мосту Оскольской ГЭС через реку Оскол (к востоку от села Оскол).