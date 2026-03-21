Харьков – без «Интерсити», РФ убивает медиков: обзор фронта (видео)

Железная дорога под ударом, а Харьков — без «Интерсити»: что делать пассажирам. Россия убивает медиков «скорой»: дроны целенаправленно охотятся за машинами скорой помощи в Харьковской области. Харьков используют как полигон: анализ прилета «Изделия». Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

На этой неделе резко возросла активность на фронте в Харьковской области. Россияне начали увеличивать количество атак с понедельника по пятницу, боев за сутки в регионе стало уже 30. В течение примерно месяца до этого среднесуточная статистика вражеских нападений не превышала десятка. Одновременно возобновились атаки на приграничные населенные пункты к северу от Харькова. В сводках Генштаба фигурировали Ветеринарное, что рядом с Казачьей Лопанью, и Зеленое — к востоку от Липцев. По данным аналитиков, значительных результатов враг пока не достиг. Команда DeepState отметила небольшое продвижение на Купянском направлении – в районе Песчаного. Институт изучения войны подтвердил наличие кадров с оккупантами в Ковшаровке. При этом аналитики подчеркнули, что речь идет о миссии по проникновению. Поселок остается под контролем ВСУ.

Железная дорога под прицелом

Отмена «Интерсити» в Киев на этой неделе стала тревожной новостью для многих харьковчан. В УЗ объяснили: это временно. Проблемы в энергетике. Между Харьковом и Полтавой — нехватка напряжения. Железнодорожное сообщение со столицей и другими городами Украины работает. Пассажиров доставят до Полтавы обычным поездом со спальными вагонами, а там пересадят на экспресс. Однако общая картина событий вокруг железнодорожного сообщения вызывает беспокойство. С начала года российская армия прицельно атакует пассажирские поезда – как национального, так и пригородного сообщения. Трагический удар по рейсу Барвинково – Чоп 27 января унес шесть жизней. 14 марта обломки повредили локомотив электрички в Харьковской области, пострадали машинист и помощник. Регулярные удары наносятся по железнодорожной инфраструктуре в Сумской, Черниговской областях, на востоке и юге страны. Руководство «УЗ» признает: с начала марта противостоят новой волне усиленных атак.

«Конечно, есть один способ, как поступили авиакомпании в далеком 2022 году: просто остановиться. Тогда бы я как руководитель железной дороги спал очень спокойно. Но это не вариант, потому что каждый город Украины, и наши прифронтовые – и Сумская область, и Харьковская область, и Запорожье, и Донецкая область, – они нуждаются в сообщении. И если есть команда на быструю эвакуацию, то это железнодорожники заботятся о жизни пассажиров», — сказал глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский.

На вражеские атаки УЗ реагирует новыми протоколами безопасности. Те, кто давно не путешествовал, должны быть готовы к новым реалиям. Во время воздушной атаки поезд может остановиться посреди поля или на остановке, а вас попросят выйти. Подобные видео сейчас распространяются в сети. Перцовский на своей странице в Facebook официально подтверждает: да, поезда могут временно останавливаться, пассажиров могут эвакуировать. Это стараются делать на станциях с укрытиями. Но в случае необходимости высадят и на перегоне. Такие остановки происходят, когда риски становятся существенными. Руководитель «Укрзалізниці» дал следующие советы о том, как путешествовать в новых условиях. Не планировать пересадки «вплотную», особенно международные. Закладывать «запас» в два-три часа между запланированными рейсами. Держать в вагоне рядом с собой все ценное: документы, телефоны, деньги. Ведь достать громоздкий чемодан во время срочной эвакуации вы не успеете. Также гражданам советуют иметь запас снеков и спать одетыми так, чтобы выйти на улицу не было проблемой.

Ничего святого: Россия убивает медиков «скорой помощи»

Не только пассажирские поезда стали новой приоритетной целью для российской армии. В Харьковской области усиливается тенденция к обстрелу машин «скорой помощи». В прошлые выходные в результате удара FPV-дрона погибли врач Дмитрий Колесник и медтехник Олег Журавлев. Их коллега, парамедик Александр Дудулад, ранен. Этот экипаж регулярно рисковал жизнью, спасая людей на прифронтовых территориях. Недавно именно эта бригада скорой помощи после «прилета» по машине несколько часов скрывалась в лесу от вражеских дронов. Еще двое медиков на этой неделе получили ранения в результате атаки БпЛА в селе Грушевка в Купянском районе. БпЛА взорвался рядом со «скорой», сообщила Нацполиция.

Харьков снова стал полигоном

Харьков россияне продолжают использовать в качестве полигона для испытания все новых своих смертоносных изделий. Раньше сюда долетели первые КАБы, впоследствии – «молнии». 7 марта, в первый раз, — ракета «Изделие – 30». Разрушив пятиэтажку, она убила десять человек, из которых двое – дети.

«Используют такие типы вооружения для того, чтобы протестировать их работу. Постепенно увеличивая диапазон поражения, постепенно увеличивая использование таких ракет. Потому что не сразу они могут перейти, на мой взгляд, к ударам на большую дальность. Чтобы отследить, как работает ракета, как она обходит средства ПВО, каким образом она может наносить удар. И наиболее циничным является то, что они, как всегда, циничные ублюдки, бьют по гражданскому населению», — отметил офицер ВСУ Андрей Ткачук.