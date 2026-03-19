Двое раненых медиков: россияне снова атаковали дроном «скорую» на Харьковщине

В Харьковской области в результате удара FPV-дрона пострадали двое медиков экстренной помощи, сообщает Нацполиция.

Россияне в очередной раз атаковали бригаду экстренной медицинской помощи, на этот раз чрезвычайная ситуация произошла в селе Грушевка Купянского района.

Вражеский FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем «скорой» помощи. 57-летняя парамедик и 31-летний водитель получили ранения — у обоих диагностировали акубаротравмы.

Также в результате взрыва поврежден служебный автомобиль: у него выбиты боковые окна и задние фары.