Двое раненых медиков: россияне снова атаковали дроном «скорую» на Харьковщине
В Харьковской области в результате удара FPV-дрона пострадали двое медиков экстренной помощи, сообщает Нацполиция.
Россияне в очередной раз атаковали бригаду экстренной медицинской помощи, на этот раз чрезвычайная ситуация произошла в селе Грушевка Купянского района.
Вражеский FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем «скорой» помощи. 57-летняя парамедик и 31-летний водитель получили ранения — у обоих диагностировали акубаротравмы.
Также в результате взрыва поврежден служебный автомобиль: у него выбиты боковые окна и задние фары.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, машина, медики, Нацполиция, скорая помощь;
- • Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 18:59;