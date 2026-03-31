«Через 3 месяца Библия – лучше панацея, чем РЭБ» — о защите скорых Харьковщины
РЭБ для машин скорой помощи необходимо будет доукомплектовывать каждые три месяца, в интервью МГ «Объектив» рассказал Денис Ярославский, офицер командования штурмовых войск ВСУ.
Поскольку россияне фактически устроили охоту на машины скорой помощи, их планируют на 100% оборудовать средствами РЭБ, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. Насколько это средство действенно, мы поинтересовались у Дениса Ярославского.
«Да, РЭБ может помочь, если только дрон не на оптоволокне, как «ждун». Сейчас немало дронов-«ждунов»: это FPV-дроны с элементами солнечного питания или другими элементами в пассивном режиме ожидания, садящихся где-то у трассы или на дерево. И любая проезжающая машина может активизировать их. Этих «ждунов» полно. А нормальный переносной РЭБ, который можно установить на машине, стоит около полумиллиона гривен. Но через три месяца максимум Библия – лучшая панацея, чем этот РЭБ, потому что уже не эффективный, ведь частоты в РЭБ постоянно меняются», — отметил Ярославский.
Частоты РЭБ можно перенастроить, а сами устройства доукомплектовать, но это все дополнительные деньги. Поэтому вопрос «кто будет обновлять РЭБ и тратить на это деньги?» остается открытым.
«У нас не все военные выезжают с РЭБами, потому что не у всех они есть. Я не люблю пустые слова», — заявил офицер.
Категории: Общество, Фронт, Харьков; Теги: FPV-дрон, Денис Ярославский, дрон-ждун, РЭБ, скорая помощь;
Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 18:18;