“За 3 місяці Біблія – краща панацея, ніж РЕБ” – про захист швидких Харківщини
РЕБ для машин швидкої допомоги необхідно буде доукомплектовувати кожні три місяці, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ ЗСУ.
Оскільки росіяни фактично влаштували полювання на автомобілі швидкої допомоги, їх планують на 100% обладнати засобами РЕБ, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Наскільки цей засіб дієвий, ми поцікавилися у Дениса Ярославського.
«Так, РЕБ може допомогти, якщо тільки дрон не на оптоволокні, як «ждун». Зараз чимало дронів-«ждунів»: це FPV-дрони з елементами сонячного живлення або іншими елементами в пасивному режимі очікування, що сідають десь біля траси чи на дерева. І будь-яка машина, що проїжджає, може активізувати їх. Цих «ждунів» повно. А нормальний переносний РЕБ, який можна встановити на машину, коштує близько пів мільйона гривень. Але за три місяці максимум Біблія – краща панацея, ніж цей РЕБ, тому що вже не є ефективним, адже частоти у РЕБ постійно змінюються», – зазначив Ярославський.
Частоти РЕБ можна переналаштувати, а самі устрою доукомплектувати, але це все додаткові гроші. Тому питання «хто оновлюватиме РЕБ і витрачатиме на це гроші?» залишається відкритим.
«У нас не всі військові виїжджають із РЕБами, бо не у всіх вони є. Я не люблю порожніх слів», – заявив офіцер.
Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 18:18;