FPV-дрони атакували село на Золочівщині: загинув чоловік (фото)

Сьогодні, 13 травня, армія РФ вдарила FPV-дронами по селу в Золочівській громаді.

«Внаслідок влучання загинув 60-річний чоловік. Пошкоджено два приватних житлових будинки та господарчі споруди», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Місцеве видання «Зоря» уточнило, що «приліт» стався об 11:12 в селі Рясне. У момент атаки загиблий був у власному дворі.

«Внаслідок удару Оліхов Валерій Казимірович 1965 р.н. загинув на місці. Наш земляк майже 40 років присвятив роботі у місцевому сільгосппідприємстві. У спогадах він залишиться відповідальним, доброзичливим, готовим завжди прийти на допомогу, справжнім професіоналом своєї справи, чудовим батьком і дідусем», – йдеться у повідомленні.