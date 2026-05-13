Напали на пенсіонерку в Харкові: чоловіків «посадили» на вісім років
Вирок отримали двоє харків’ян, які торік напали на літню жінку та зірвали з її шиї прикрасу.
За даними Харківської обласної прокуратури, подія сталася у червні 2025-го. Тоді фігуранти помітили біля одного з будинків у Холодногірському районі літню жінку, на шиї якої був золотий ланцюжок з кулоном. Вони простежили за пенсіонеркою до скверу, де вона присіла на лавку.
«Один із чоловіків пильнував сторонніх осіб, щоб попередити у разі загрози викриття. Інший підійшов до жінки ззаду та, скориставшись тим, що вона розмовляє по телефону, зірвав з її шиї прикрасу вартістю понад 21 тис. гривень. Потерпіла намагалася зупинити зловмисника та почала кричати, однак він бризнув їй в обличчя сльозогінним газом із балончика. Жінка отримала опік кон’юнктиви очей», – розповіли правоохоронці.
Фігуранти втекти й здали викрадену прикрасу до ломбарду. Отримані кошти поділили порівну та витратили на власні потреби, зазначили у прокуратурі.
Наступного дня чоловіків затримали. Суд визнав їх винними у розбої. Фігурантам призначили вісім років в’язниці з конфіскацією майна.
Нагадаємо, правоохоронці розшукали підозрюваного у грабежі в Київському районі Харкова. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 12 квітня до правоохоронців звернулася потерпіла. Фігурант, розбивши вікно, проник до чужого домоволодіння та заволодів мобільним телефоном жінки.
Читайте також: Вимагав хабар за “спокій”: підозра посадовцю Держгеокадастру на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: напали, новини Харкова, пенсионерка, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Напали на пенсіонерку в Харкові: чоловіків «посадили» на вісім років», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 16:17;