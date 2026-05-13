Live

Напали на пенсіонерку в Харкові: чоловіків «посадили» на вісім років

Суспільство 16:17   13.05.2026
Вікторія Яковенко
Напали на пенсіонерку в Харкові: чоловіків «посадили» на вісім років Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок отримали двоє харків’ян, які торік напали на літню жінку та зірвали з її шиї прикрасу.

За даними Харківської обласної прокуратури, подія сталася у червні 2025-го. Тоді фігуранти помітили біля одного з будинків у Холодногірському районі літню жінку, на шиї якої був золотий ланцюжок з кулоном. Вони простежили за пенсіонеркою до скверу, де вона присіла на лавку.

«Один із чоловіків пильнував сторонніх осіб, щоб попередити у разі загрози викриття. Інший підійшов до жінки ззаду та, скориставшись тим, що вона розмовляє по телефону, зірвав з її шиї прикрасу вартістю понад 21 тис. гривень. Потерпіла намагалася зупинити зловмисника та почала кричати, однак він бризнув їй в обличчя сльозогінним газом із балончика. Жінка отримала опік кон’юнктиви очей», – розповіли правоохоронці.

Фігуранти втекти й здали викрадену прикрасу до ломбарду. Отримані кошти поділили порівну та витратили на власні потреби, зазначили у прокуратурі.

Наступного дня чоловіків затримали. Суд визнав їх винними у розбої. Фігурантам призначили вісім років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці розшукали підозрюваного у грабежі в Київському районі Харкова. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 12 квітня до правоохоронців звернулася потерпіла. Фігурант, розбивши вікно, проник до чужого домоволодіння та заволодів мобільним телефоном жінки.

Читайте також: Вимагав хабар за “спокій”: підозра посадовцю Держгеокадастру на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Напали на пенсіонерку в Харкові: чоловіків «посадили» на вісім років
Напали на пенсіонерку в Харкові: чоловіків «посадили» на вісім років
13.05.2026, 16:17
FPV-дрони атакували село на Золочівщині: загинув чоловік (фото)
FPV-дрони атакували село на Золочівщині: загинув чоловік (фото)
13.05.2026, 15:23
П’яний водій уночі врізався в дерево у Харкові – патрульна поліція
П’яний водій уночі врізався в дерево у Харкові – патрульна поліція
13.05.2026, 14:46
Новини Харкова — головне за 13 травня: два “прильоти” в місті, ціни на овочі
Новини Харкова — головне за 13 травня: два “прильоти” в місті, ціни на овочі
13.05.2026, 15:26
Про небезпечну погоду у четвер попереджають жителів Харкова й області
Про небезпечну погоду у четвер попереджають жителів Харкова й області
13.05.2026, 14:16
Вимагав хабар за “спокій”: підозра посадовцю Держгеокадастру на Харківщині
Вимагав хабар за “спокій”: підозра посадовцю Держгеокадастру на Харківщині
13.05.2026, 13:41

Новини за темою:

06.04.2026
У Харкові напали на військовослужбовців ТЦК: один із чоловіків у лікарні
16.12.2025
На копа напали на Харківщині: поліція розшукує чоловіка (фото)
01.09.2025
На Харківщині напали на літню жінку в неї вдома: підозрюваного затримали
24.08.2025
Чотирьох підозрюваних у нападі на матір військового ЗСУ відправили до СІЗО
03.05.2025
На Харківщині напали на бригаду «швидкої»: викликали поліцію


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Напали на пенсіонерку в Харкові: чоловіків «посадили» на вісім років», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 16:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримали двоє харків’ян, які торік напали на літню жінку та зірвали з її шиї прикрасу.".