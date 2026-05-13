Напали на пенсіонерку в Харкові: чоловіків «посадили» на вісім років

Вирок отримали двоє харків’ян, які торік напали на літню жінку та зірвали з її шиї прикрасу.

За даними Харківської обласної прокуратури, подія сталася у червні 2025-го. Тоді фігуранти помітили біля одного з будинків у Холодногірському районі літню жінку, на шиї якої був золотий ланцюжок з кулоном. Вони простежили за пенсіонеркою до скверу, де вона присіла на лавку.

«Один із чоловіків пильнував сторонніх осіб, щоб попередити у разі загрози викриття. Інший підійшов до жінки ззаду та, скориставшись тим, що вона розмовляє по телефону, зірвав з її шиї прикрасу вартістю понад 21 тис. гривень. Потерпіла намагалася зупинити зловмисника та почала кричати, однак він бризнув їй в обличчя сльозогінним газом із балончика. Жінка отримала опік кон’юнктиви очей», – розповіли правоохоронці.

Фігуранти втекти й здали викрадену прикрасу до ломбарду. Отримані кошти поділили порівну та витратили на власні потреби, зазначили у прокуратурі.

Наступного дня чоловіків затримали. Суд визнав їх винними у розбої. Фігурантам призначили вісім років в’язниці з конфіскацією майна.

