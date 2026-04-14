Вирвав телефон з рук: у будинок в Харкові заліз грабіжник – поліція
Правоохоронці розшукали підозрюваного у грабежі в Київському районі Харкова.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 12 квітня до правоохоронців звернулася потерпіла.
«Зловмисник, розбивши вікно, проник до чужого домоволодіння та заволодів мобільним телефоном жінки, вирвавши смартфон в неї з рук», – зазначили у поліції.
Правоохоронці розшукали ймовірного грабіжника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 47-річний харків’янин. У нього вилучили викрадений телефон.
Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру в грабежі. Санкція статті передбачає до десяти років тюрми.
Наразі копи перевіряють причетність чоловіка до вчинення інших кримінальних правопорушень на території області та інших регіонів України.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про пограбування пенсіонера – дев’ять років тюрми з конфіскацією майна.
- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 12:09;