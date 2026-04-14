Вирвав телефон з рук: у будинок в Харкові заліз грабіжник – поліція

Правоохоронці розшукали підозрюваного у грабежі в Київському районі Харкова.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 12 квітня до правоохоронців звернулася потерпіла.

«Зловмисник, розбивши вікно, проник до чужого домоволодіння та заволодів мобільним телефоном жінки, вирвавши смартфон в неї з рук», – зазначили у поліції.

Правоохоронці розшукали ймовірного грабіжника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 47-річний харків’янин. У нього вилучили викрадений телефон.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру в грабежі. Санкція статті передбачає до десяти років тюрми.

Наразі копи перевіряють причетність чоловіка до вчинення інших кримінальних правопорушень на території області та інших регіонів України.

