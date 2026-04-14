Live

Вирвав телефон з рук: у будинок в Харкові заліз грабіжник – поліція

Суспільство 12:09   14.04.2026
Вікторія Яковенко
Правоохоронці розшукали підозрюваного у грабежі в Київському районі Харкова.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 12 квітня до правоохоронців звернулася потерпіла.

«Зловмисник, розбивши вікно, проник до чужого домоволодіння та заволодів мобільним телефоном жінки, вирвавши смартфон в неї з рук», – зазначили у поліції.

Правоохоронці розшукали ймовірного грабіжника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 47-річний харків’янин. У нього вилучили викрадений телефон.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру в грабежі. Санкція статті передбачає до десяти років тюрми.

Наразі копи перевіряють причетність чоловіка до вчинення інших кримінальних правопорушень на території області та інших регіонів України.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про пограбування пенсіонера – дев’ять років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також: За харків’янкою простежили до під’їзду і напали з ножем: що вирішив суд

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вирвав телефон з рук: у будинок в Харкові заліз грабіжник – поліція», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 12:09;

