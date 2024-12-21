Відібрав мобільний у 8-річної дівчинки: у Харкові затримали підозрюваного

У Харкові чоловік пограбував дитину. Восьмирічна дівчинка гуляла з мобільним телефоном у руках.

“За даними слідства, ввечері 20 грудня цього року чоловік поблизу будинку, розташованого по бульвару Жасміновому в Харкові, побачив 8-річну дівчинку. В руках у дитини був мобільний телефон — саме ним і вирішив заволодіти зловмисник. Чоловік підійшов до дівчинки та, залякуючи її, відібрав у неї телефон, змусивши розблокувати ґаджет, після чого втік з місця злочину“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Оперативники поліції швидко з’ясували, де перебуває підозрюваний. 48-річного чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру в пограбуванні. Наразі розв’язують питання щодо того, щоб відправити кривдника дитини до СІЗО.