Відібрав мобільний у 8-річної дівчинки: у Харкові затримали підозрюваного
У Харкові чоловік пограбував дитину. Восьмирічна дівчинка гуляла з мобільним телефоном у руках.
“За даними слідства, ввечері 20 грудня цього року чоловік поблизу будинку, розташованого по бульвару Жасміновому в Харкові, побачив 8-річну дівчинку. В руках у дитини був мобільний телефон — саме ним і вирішив заволодіти зловмисник. Чоловік підійшов до дівчинки та, залякуючи її, відібрав у неї телефон, змусивши розблокувати ґаджет, після чого втік з місця злочину“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Оперативники поліції швидко з’ясували, де перебуває підозрюваний. 48-річного чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру в пограбуванні. Наразі розв’язують питання щодо того, щоб відправити кривдника дитини до СІЗО.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: грабитель, дитина, мобильный телефон, новини Харкова, ограбление, поліція, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 16:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові чоловік пограбував дитину. Восьмирічна дівчинка гуляла з мобільним телефоном у руках".