Кочергою побила рідну дочку мати на Харківщині: подробиці від поліції

Подія сталася в селі Китченківка Богодухівського району на Харківщині.

Постраждала – 13-річна дівчина. Вона сама звернулася до поліції.

“11 грудня до сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП надійшло повідомлення від 13-річної дівчини. Вона розповіла, що її побила матір. Інспектори ювенальної превенції встановили, що 40-річна жителька села Китченківка Богодухівського району перебувала вдома у стані алкогольного сп’яніння. Між жінкою та дитиною сталася сварка. Жінка схопила кочергу та побила доньку, коли та лежала на дивані“, – описали ситуацію у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними поліціянтів, мати завдала доньці легких тілесних ушкоджень. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею “умисне легке тілесне ушкодження”.