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Кочергою побила рідну дочку мати на Харківщині: подробиці від поліції

Події 15:13   21.12.2024
Оксана Горун
Кочергою побила рідну дочку мати на Харківщині: подробиці від поліції

Подія сталася в селі  Китченківка Богодухівського району на Харківщині.

Постраждала – 13-річна дівчина. Вона сама звернулася до поліції.

11 грудня до сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП надійшло повідомлення від 13-річної дівчини. Вона розповіла, що її побила матір. Інспектори ювенальної превенції встановили, що 40-річна жителька села Китченківка Богодухівського району перебувала вдома у стані алкогольного сп’яніння. Між жінкою та дитиною сталася сварка. Жінка схопила кочергу та побила доньку, коли та лежала на дивані“, – описали ситуацію у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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За даними поліціянтів, мати завдала доньці легких тілесних ушкоджень. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею “умисне легке тілесне ушкодження”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 15:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подія сталася в селі  Китченківка Богодухівського району на Харківщині".