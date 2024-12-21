Кочергой избила родную дочь мать на Харьковщине: подробности от полиции
Вопиющая история произошла в селе Китченковка Богодуховского района на Харьковщине.
Пострадавшая — 13-летняя девушка. Она сама обратилась в полицию.
«11 декабря в сектор полицейской деятельности № 1 Богодуховского РПП поступило сообщение от 13-летней девушки. Она рассказала, что ее избила мать. Инспекторы ювенальной превенции установили, что 40-летняя жительница села Китченковка Богодуховского района находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Между женщиной и ребенком произошла ссора. Женщина схватила кочергу и избила дочь, когда та лежала на диване», — описали ситуацию в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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По данным полицейских, мать нанесла дочери легкие телесные повреждения. По этому факту открыли уголовное производство по статье «преднамеренное легкое телесное повреждение».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дочь, избиение, мать, новости Харькова, полиция;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 15:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопиющая история произошла в селе Китченковка Богодуховского района на Харьковщине".