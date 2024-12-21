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Отобрал мобильный у 8-летней девочки: в Харькове задержали подозреваемого

Происшествия 16:32   21.12.2024
Оксана Горун
Отобрал мобильный у 8-летней девочки: в Харькове задержали подозреваемого

В Харькове мужчина ограбил ребенка. Восьмилетняя девочка гуляла с мобильным телефоном в руках.

«По данным следствия, вечером 20 декабря этого года мужчина вблизи дома, расположенного по бульвару Жасминовому в Харькове, увидел 8-летнюю девочку. В руках у ребенка был мобильный телефон — именно им и решил завладеть злоумышленник. Мужчина подошел к девочке и, запугивая ее, отобрал у нее телефон, заставив разблокировать гаджет, после чего скрылся с места преступления», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Оперативники полиции быстро выяснили, где находится подозреваемый. 48-летнего мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в грабеже. Сейчас решают вопрос того, чтобы отправить обидчика ребенка в СИЗО.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 16:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове мужчина ограбил ребенка. Восьмилетняя девочка гуляла с мобильным телефоном в руках".