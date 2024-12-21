Отобрал мобильный у 8-летней девочки: в Харькове задержали подозреваемого
В Харькове мужчина ограбил ребенка. Восьмилетняя девочка гуляла с мобильным телефоном в руках.
«По данным следствия, вечером 20 декабря этого года мужчина вблизи дома, расположенного по бульвару Жасминовому в Харькове, увидел 8-летнюю девочку. В руках у ребенка был мобильный телефон — именно им и решил завладеть злоумышленник. Мужчина подошел к девочке и, запугивая ее, отобрал у нее телефон, заставив разблокировать гаджет, после чего скрылся с места преступления», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Оперативники полиции быстро выяснили, где находится подозреваемый. 48-летнего мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в грабеже. Сейчас решают вопрос того, чтобы отправить обидчика ребенка в СИЗО.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: грабитель, дитина, мобильный телефон, новости Харькова, ограбление, полиция, прокуратура, ребенок;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 16:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове мужчина ограбил ребенка. Восьмилетняя девочка гуляла с мобильным телефоном в руках".