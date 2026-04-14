Вырвал телефон из рук: в дом в Харькове залез грабитель – полиция

Общество 12:09   14.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разыскали подозреваемого в грабеже в Киевском районе Харькова.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 12 апреля к правоохранителям обратилась потерпевшая.

«Злоумышленник, разбив окно, проник в чужое домовладение и завладел мобильным телефоном женщины, вырвав смартфон у нее из рук», — отметили в полиции.

Правоохранители разыскали предполагаемого грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 47-летний харьковчанин. У него изъяли похищенный телефон.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении в грабеже. Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюрьмы.

Сейчас копы проверяют причастность мужчины к совершению других уголовных правонарушений на территории области и других регионов Украины.

Как сообщала МГ «Объектив», Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции в деле об ограблении пенсионера в марте 2023 года — девять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

За харьковчанкой проследили до подъезда и напали с ножом: что решил суд

