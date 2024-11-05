Рецидивисту, убившему женщину в Харькове ради сережек, «светит» пожизненное
7 лет назад мужчина напал на женщину в Харькове, чтобы завладеть ее серьгами и сумкой. Наконец его дело направили в суд, обвинитель просит пожизненное, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Трагедия произошла в конце июня 2017 в Харькове. 41-летний мужчина, уже судимый за грабеж, находясь вечером на ул. Беркоса увидел 54-летнюю женщину. Он догнав ее и ударил ножом, который носил при себе, в спину, женщина упала на землю. Пытаясь подняться, она перевернулась на спину, и в это время грабитель сел на нее сверху, несколько раз ударил по лицу кулаком, а затем снова ударил ножом в грудную клетку.
Вырвав из ушей жертвы золотые серьги и забрав ее сумку, где был мобильный телефон, злоумышленник скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
После случившегося злоумышленник совершил еще несколько преступлений. Мужчине инкриминируют грабеж и угон автомобиля, обвинительные акты уже находятся на рассмотрении в суде, а фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
В сентябре 2024 года правоохранители установили причастность мужчины к умышленному убийству и разбою и сообщили ему о подозрении.
Сейчас обвинительный акт направили в Ленинский райсуд Харькова. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: грабеж, грабитель, ограбление, пожизненное заключение, рецидивист, серьги, суд, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 17:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 лет назад мужчина напал на женщину в Харькове, чтобы завладеть ее серьгами и сумкой. Наконец его дело направили в суд, обвинитель просит пожизненное. ".