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Рецидивисту, убившему женщину в Харькове ради сережек, «светит» пожизненное

Происшествия 17:49   05.11.2024
Оксана Якушко
Рецидивисту, убившему женщину в Харькове ради сережек, «светит» пожизненное

7 лет назад мужчина напал на женщину в Харькове, чтобы завладеть ее серьгами и сумкой. Наконец его дело направили в суд, обвинитель просит пожизненное, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Трагедия произошла в конце июня 2017 в Харькове. 41-летний мужчина, уже судимый за грабеж, находясь вечером на ул. Беркоса увидел 54-летнюю женщину. Он догнав ее и ударил ножом, который носил при себе, в спину, женщина упала на землю. Пытаясь подняться, она перевернулась на спину, и в это время грабитель сел на нее сверху, несколько раз ударил по лицу кулаком, а затем снова ударил ножом в грудную клетку.

Вырвав из ушей жертвы золотые серьги и забрав ее сумку, где был мобильный телефон, злоумышленник скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

После случившегося злоумышленник совершил еще несколько преступлений. Мужчине инкриминируют грабеж и угон автомобиля, обвинительные акты уже находятся на рассмотрении в суде, а фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В сентябре 2024 года правоохранители установили причастность мужчины к умышленному убийству и разбою и сообщили ему о подозрении.

Сейчас обвинительный акт направили в Ленинский райсуд Харькова. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 17:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 лет назад мужчина напал на женщину в Харькове, чтобы завладеть ее серьгами и сумкой. Наконец его дело направили в суд, обвинитель просит пожизненное. ".