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Мужчина ограбил юношу на Харьковщине – и получил 9,5 лет

Происшествия 17:36   13.08.2024
Оксана Якушко
Мужчина ограбил юношу на Харьковщине – и получил 9,5 лет

9,5 лет тюрьмы получил 23-летний житель Богодухова за то, что ограбил юношу в парке, сообщила Харьковская областная прокуратура.

18 сентября прошлого года ранее неоднократно судимый житель Богодухова в местном парке напал на 18-летнего юношу, который держал в руках наличные деньги и перечислял его.

Обвиняемый сначала «предложил» отдать деньги. После отказа грабитель несколько раз ударил потерпевшего в лицо, от чего тот упал на землю. Нападавший забрал у юноши деньги и скрылся с места преступления.

На суде обвиняемый свою вину не признал и заявил, что якобы наоборот пытался погасить конфликт и никого не избивал.
Богодуховский районный суд признал виновным 23-летнего мужчину по факту грабежа, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины). Ему назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 17:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9,5 лет тюрьмы получил 23-летний житель Богодухова за то, что ограбил юношу в парке, сообщила Харьковская областная прокуратура.".