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Вечером в Харькове избили мужчину и украли телефон

Общество 11:39   26.07.2024
Виктория Яковенко
Вечером в Харькове избили мужчину и украли телефон Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Патрульные задержали в Харькове мужчину, который, вероятно, совершил грабеж.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, 25 июля вечером во время патрулирования Шевченковского района получили вызов о грабеже.

«Заявитель сообщил, что незнакомый мужчина на улице Целиноградской нанес ему телесные повреждения и завладел мобильным телефоном, после чего ушел с места происшествия в неизвестном направлении», — сообщили копы.

Позже патрульные заметили и задержали мужчину, который подпадал под описание. Как выяснилось, мужчина пытался спрятать украденный мобильный телефон.

Для выяснения всех событий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные задержали в Харькове мужчину, который, вероятно, совершил грабеж.".