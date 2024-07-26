Вечером в Харькове избили мужчину и украли телефон
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Патрульные задержали в Харькове мужчину, который, вероятно, совершил грабеж.
Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, 25 июля вечером во время патрулирования Шевченковского района получили вызов о грабеже.
«Заявитель сообщил, что незнакомый мужчина на улице Целиноградской нанес ему телесные повреждения и завладел мобильным телефоном, после чего ушел с места происшествия в неизвестном направлении», — сообщили копы.
Позже патрульные заметили и задержали мужчину, который подпадал под описание. Как выяснилось, мужчина пытался спрятать украденный мобильный телефон.
Для выяснения всех событий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Читайте также: На Харьковщине мужчина ограбил пенсионерок на кладбище (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: грабеж, патрульні, патрульные, побил, телефон, украл, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Вечером в Харькове избили мужчину и украли телефон»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 11:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные задержали в Харькове мужчину, который, вероятно, совершил грабеж.".