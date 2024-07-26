Вечером в Харькове избили мужчину и украли телефон

Патрульные задержали в Харькове мужчину, который, вероятно, совершил грабеж.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, 25 июля вечером во время патрулирования Шевченковского района получили вызов о грабеже.

«Заявитель сообщил, что незнакомый мужчина на улице Целиноградской нанес ему телесные повреждения и завладел мобильным телефоном, после чего ушел с места происшествия в неизвестном направлении», — сообщили копы.

Позже патрульные заметили и задержали мужчину, который подпадал под описание. Как выяснилось, мужчина пытался спрятать украденный мобильный телефон.

Для выяснения всех событий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.