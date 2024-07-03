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На Харьковщине мужчина ограбил пенсионерок на кладбище (фото)

Общество 15:54   03.07.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина ограбил пенсионерок на кладбище (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские задержали мужчину, который ограбил пожилых женщин в Чугуевском районе.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 1 июля 79-летняя местная жительница сообщила, что на нее напал неизвестный. По словам потерпевшей, она находилась на местном кладбище. Около 08:30 к ней неожиданно подбежал неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, потащил вглубь кладбища, где отобрал у пострадавшей телефон и ключи от квартиры.

В полиции добавили, что через некоторое время он увидел 69-летнюю женщину, которая убирала могилу. Мужчина схватил сумку потерпевшей с деньгами и телефоном женщины.

«Пострадавшие женщины подробно описали внешность злоумышленника. Работники Чугуевского РУП за несколько часов установили личность мужчины и разыскали его неподалеку от места совершения преступления», — добавили копы.

Злоумышленником оказался 32-летний житель Запорожской области. Выяснилось, что он уже отбывал наказание за подобные преступления.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) и по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
02
Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали мужчину, который ограбил пожилых женщин в Чугуевском районе.".