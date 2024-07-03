На Харківщині чоловік пограбував пенсіонерок на кладовищі (фото)

Поліцейські затримали чоловіка, який пограбував літніх жінок в Чугуївському районі.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 1 липня 79-річна місцева мешканка повідомила, що на неї напав невідомий. Зі слів потерпілої, вона перебувала на місцевому цвинтарі. Близько 08:30 до неї зненацька підбіг невідомий чоловік, погрожуючи предметом схожим на ніж, потягнув у глиб цвинтаря, де відібрав у потерпілої телефон та ключі від квартири.

У поліції додали, що через деякий час він побачив 69-річну жінку, яка прибирала могилу. Чоловік схопив сумку потерпілої з грошима та телефоном жінки.

«Потерпілі жінки детально описали зовнішність зловмисника. Працівники Чугуївського РУП за декілька годин встановили особу чоловіка та розшукали його неподалік місця скоєння злочину», – додали копи.

Зловмисником виявився 32-річний житель Запорізької області. З’ясувалося, що він вже відбував покарання за аналогічні злочини.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) та за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

Читайте також: Екссторож бази відпочинку в селі Мартове на Харківщині отримав 11 років тюрми