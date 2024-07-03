На Харківщині чоловік пограбував пенсіонерок на кладовищі (фото)
Поліцейські затримали чоловіка, який пограбував літніх жінок в Чугуївському районі.
Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 1 липня 79-річна місцева мешканка повідомила, що на неї напав невідомий. Зі слів потерпілої, вона перебувала на місцевому цвинтарі. Близько 08:30 до неї зненацька підбіг невідомий чоловік, погрожуючи предметом схожим на ніж, потягнув у глиб цвинтаря, де відібрав у потерпілої телефон та ключі від квартири.
У поліції додали, що через деякий час він побачив 69-річну жінку, яка прибирала могилу. Чоловік схопив сумку потерпілої з грошима та телефоном жінки.
«Потерпілі жінки детально описали зовнішність зловмисника. Працівники Чугуївського РУП за декілька годин встановили особу чоловіка та розшукали його неподалік місця скоєння злочину», – додали копи.
Зловмисником виявився 32-річний житель Запорізької області. З’ясувалося, що він вже відбував покарання за аналогічні злочини.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) та за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські затримали чоловіка, який пограбував літніх жінок в Чугуївському районі.".