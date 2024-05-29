Екссторож бази відпочинку в селі Мартове на Харківщині отримав 11 років тюрми
До 11 років в’язниці з конфіскацією майна засудили у Харкові 37-річного мешканця села Мартове Чугуївського району.
Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, до повномасштабної війни чоловік працював сторожем на місцевій базі відпочинку, а під час окупації села встановив контакт із представником «народної міліції ДНР».
У липні 2022 року чоловік супроводжував «народних міліціонерів» і вказував їм розташування покинутої російської техніки, щоб ті могли забрати її на ремонт. Крім того, зрадник передав ворогові інформацію про двох місцевих жителів із проукраїнською позицією, яких надалі незаконно затримали.
Також чоловік показував окупантам будинки, де вони могли б «поживитися», забезпечував військових РФ одягом, привіз їм «буржуйку» та брав участь в облаштуванні бліндажа на в’їзді до села.
У суді обвинувачений провину не визнав. Чоловік заявив, що дружніх стосунків з окупантами не мав, а нібито навпаки – вони застосовували до нього фізичне насильство та погрожували, тому йому доводилося виконувати їхні доручення.
Київський райсуд Харкова визнав чоловіка винним у пособництві державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 ККУ).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мартовая, пособник, приговор, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 16:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 11 років в’язниці з конфіскацією майна засудили у Харкові 37-річного мешканця села Мартове Чугуївського району".