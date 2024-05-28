Обкрадав розбиті квартири на Салтівці: чоловіка «посадили» на 6 років

31-річний чоловік, який обкрадав квартири у розбитих будинках на Північній Салтівці в Харкові, отримав вирок.

За даними Харківської обласної прокуратури, із вересня 2023 року фігурант проникав у квартири у розбитих через обстріли будинках по вулицях Метробудівників та Наталії Ужвій.

«Він забирав з собою все вціліле майно власників. Серед них: лічильники, крани, телевізор, кухонне приладдя, системний блок та інше», – додали правоохоронці.

Чоловіка затримали 28 лютого цьогоріч. У суді він повністю визнав свою вину.

Фігуранта визнали винним за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Він проведе у тюрмі 6 років.