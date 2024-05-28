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Обкрадав розбиті квартири на Салтівці: чоловіка «посадили» на 6 років

Суспільство 14:22   28.05.2024
Вікторія Яковенко
Обкрадав розбиті квартири на Салтівці: чоловіка «посадили» на 6 років Фото: Харківська обласна прокуратура

31-річний чоловік, який обкрадав квартири у розбитих будинках на Північній Салтівці в Харкові, отримав вирок.

За даними Харківської обласної прокуратури, із вересня 2023 року фігурант проникав у квартири у розбитих через обстріли будинках по вулицях Метробудівників та Наталії Ужвій.

«Він забирав з собою все вціліле майно власників. Серед них: лічильники, крани, телевізор, кухонне приладдя, системний блок та інше», – додали правоохоронці.

Чоловіка затримали 28 лютого цьогоріч. У суді він повністю визнав свою вину.

Фігуранта визнали винним за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Він проведе у тюрмі 6 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 14:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31-річний чоловік, який обкрадав квартири у розбитих будинках на Північній Салтівці в Харкові, отримав вирок.".