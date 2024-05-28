Обкрадав розбиті квартири на Салтівці: чоловіка «посадили» на 6 років
Фото: Харківська обласна прокуратура
31-річний чоловік, який обкрадав квартири у розбитих будинках на Північній Салтівці в Харкові, отримав вирок.
За даними Харківської обласної прокуратури, із вересня 2023 року фігурант проникав у квартири у розбитих через обстріли будинках по вулицях Метробудівників та Наталії Ужвій.
«Він забирав з собою все вціліле майно власників. Серед них: лічильники, крани, телевізор, кухонне приладдя, системний блок та інше», – додали правоохоронці.
Чоловіка затримали 28 лютого цьогоріч. У суді він повністю визнав свою вину.
Фігуранта визнали винним за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Він проведе у тюрмі 6 років.
Читайте також: Харків’янин вкрав військовий квиток, пістолет і грабував магазин у формі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грабил, квартиры, обстріли, прокуратура, суд, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Обкрадав розбиті квартири на Салтівці: чоловіка «посадили» на 6 років»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31-річний чоловік, який обкрадав квартири у розбитих будинках на Північній Салтівці в Харкові, отримав вирок.".