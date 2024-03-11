Харків’янин вкрав військовий квиток, пістолет і грабував магазин у формі

Суд ухвалив вирок чоловікові, який займався крадіжками та розбоєм в умовах воєнного стану. Харків’янин сяде на вісім років із конфіскацією.

“У гостях у свого знайомого, чоловік викрав у господаря помешкання військовий квиток, а також стартовий пістолет”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Після цього чоловік одягнув військову форму без розпізнавальних знаків та подався грабувати магазин на вул. Полтавський шлях.

“Прикриваючи обличчя шарфом і погрожуючи викраденим раніше у знайомого стартовим пістолетом, чоловік змусив продавчиню віддати йому гроші з каси, а також особисті речі — ювелірні прикраси, зокрема ланцюжок та обручку, після чого втік з місця злочину”, – зазначили прокурори.

Як виявилось, у харків’янина й до цих епізодів були проблеми із законом. Він лише недавно вийшов із в’язниці. Окрім пограбування магазину та крадіжки військового квитка, він ще й удерся в чужу квартиру, звідки виніс телевізор, монітор та пневматичний пістолет.

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Під час судового розгляду розбійник визнав свою провину. Поки що він має час, щоб подати апеляцію.