Харьковчанин украл военный билет, пистолет и грабил магазин в военной форме
Суд вынес приговор мужчине, который занимался кражами и разбоем в условиях военного положения. Харьковчанин сядет на восемь лет с конфискацией.
«Находясь в гостях у своего знакомого, мужчина похитил у хозяина дома военный билет, а также стартовый пистолет», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
После этого мужчина надел военную форму без опознавательных знаков и отправился грабить магазин на Полтавском шляхе.
«Прикрывая лицо шарфом и угрожая похищенным ранее у знакомого стартовым пистолетом, мужчина заставил продавщицу отдать ему деньги из кассы, а также личные вещи — ювелирные украшения, в частности цепочку и кольцо, после чего скрылся с места преступления», — отметили прокуроры.
Как оказалось, у харьковчанина и до этих эпизодов были проблемы с законом. Он только недавно вышел из тюрьмы. Помимо ограбления магазина и воровства военного билета, он еще и взломал квартиру, откуда вынес телевизор, монитор и пневматический пистолет.
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Во время судебного разбирательства разбойник признал свою вину. Пока что у него есть время, чтобы подать апелляцию.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 11:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вынес приговор мужчине, который занимался кражами и разбоем в условиях военного положения. Харьковчанин сядет на восемь лет с конфискацией".