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Мужчина украл флаг с могилы военного и хотел его продать в Харькове

Происшествия 17:05   23.01.2024
Оксана Якушко
Мужчина украл флаг с могилы военного и хотел его продать в Харькове

Украденный символ мужчина пытался продать прохожим в Холодногорском районе Харькова, сообщили в Нацполиции.

22 января неизвестный мужчина похитил флаг с могилы погибшего защитника Украины.

Полицейские установили его личность. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Харькова. Позже он попытался продать флаг прохожим за 100 или 200 гривен. Его задержали.

По этому факту следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой) УКУ. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 17:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украденный символ мужчина пытался продать прохожим в Холодногорском районе Харькова, сообщили в Нацполиции.".