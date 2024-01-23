Мужчина украл флаг с могилы военного и хотел его продать в Харькове

Украденный символ мужчина пытался продать прохожим в Холодногорском районе Харькова, сообщили в Нацполиции.

22 января неизвестный мужчина похитил флаг с могилы погибшего защитника Украины.

Полицейские установили его личность. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Харькова. Позже он попытался продать флаг прохожим за 100 или 200 гривен. Его задержали.

По этому факту следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой) УКУ. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 7 лет.