Мужчина украл флаг с могилы военного и хотел его продать в Харькове
Украденный символ мужчина пытался продать прохожим в Холодногорском районе Харькова, сообщили в Нацполиции.
22 января неизвестный мужчина похитил флаг с могилы погибшего защитника Украины.
Полицейские установили его личность. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Харькова. Позже он попытался продать флаг прохожим за 100 или 200 гривен. Его задержали.
По этому факту следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой) УКУ. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вор, кладбище, могила, могила военнослужащего, Нацполиция, украл, флаг Украины;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 17:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украденный символ мужчина пытался продать прохожим в Холодногорском районе Харькова, сообщили в Нацполиции.".