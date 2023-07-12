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На Харьковщине поймали вора, который украл планшет и надругался над могилами

Происшествия 18:18   12.07.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине поймали вора, который украл планшет и надругался над могилами

В середине мая в городе Красноград неизвестный совершил надругательство над двумя могилами на городском кладбище, сообщила полиция Харьковской области.

Полиция установила, что сделал это 38-летний житель Красноградского района.

Следователи установили, что злоумышленник не впервые пошел по кривой дорожке – он украл планшет в декабре прошлого года у своего знакомого во время застолья. Человек похищенное имущество продал, а деньги использовал на собственные нужды. Похищенный планшет вернули владельцу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 18:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В середине мая в городе Красноград неизвестный совершил надругательство над двумя могилами на городском кладбище, сообщила полиция Харьковской области.".