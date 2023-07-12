На Харківщині впіймали крадія планшета, який здійснив наругу над могилами
У середині травня у місті Красноград невідомий вчинив наругу над двома могилами на міському цвинтарі, повідомила поліція Харківської області.
Поліція встановила, що це зробив 38-річний мешканець Красноградського району.
Під час досудового розслідування слідчі встановили, що зловмисник не вперше йде кривою стежкою – він поцупив планшет у грудні минулого року у свого знайомого під час застілля. Чоловік викрадене майно продав, а гроші використав на власні потреби. Наразі викрадений планшет повернули власникові.
Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 18:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середині травня у місті Красноград невідомий вчинив наругу над двома могилами на міському цвинтарі, повідомила поліція Харківської області.".