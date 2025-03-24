Школярі Харківщини отримають майже 5 тисяч хромбуків

Школярам Харківщини передадуть понад 4800 хромбуків, повідомила ХОВА.

Гаджети отримають від Finn Church Aid (FCA) за фінансової підтримки Education Cannot Wait

Загалом на потреби Харківської області передали 4853 хромбуків, з яких 3108 для пільгових категорій.

Ґаджети розподілили між 39 громадами Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського, Ізюмського, Берестинського та Лозівського районів.