Машовець: «Куп’янська наступальна операція» РФ провалюється, що буде далі
Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець зазначив, що останнім часом росіяни відновили атаки в районі Дворічної для успішного просування у бік Кіндрашівки та окупації Западного.
Також, за даними аналітика, ворог намагається обʼєднати Дворічансько-Новомлинський плацдарм із тим, що знаходиться в районі Красного Першого.
“Власне, відбувається те, про що я говорив і писав раніше – командування 6-ї ОА противника намагається розвинути свій успіх на Осколі, намагаючись з’єднати кілька «нафорсованих» його передовими підрозділами дрібних плацдармів в один великий. Поки що, виходить це у нього з великими труднощами”, – уточнив експерт.
Попри всі зусилля, ЗС РФ не можуть просунутися і на Борівському напрямку, а також захопити Загризове.
“Ба більше, судячи з усього, на лівому фланзі цієї тактичної групи супротивника ЗСУ контратакували і відбили хутір Надія із прилеглим ліском, просунувшись у бік Райгородка. Таким чином, питання про подальше проведення гіпотетичної «Куп’янської наступальної операції» противника військами суміжних флангів його груп військ «Північ» і «Захід» шляхом охоплення Куп’янського району оборони ЗСУ з півночі й півдня «через річку» поки, м’яко кажучи, зависає у повітрі», – пише Машовець.
Він припустив, що швидше за все, через свої невдачі окупанти знову повернуться до ідеї витіснити ЗСУ з їхнього плацдарму в районі Осколу.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: аналитик, бои, Машовець, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 09:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець зазначив, що останнім часом росіяни відновили атаки в районі Дворічної.".