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Машовец: «Купянская наступательная операция» проваливается, что будет дальше

Украина 09:37   24.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Машовец: «Купянская наступательная операция» проваливается, что будет дальше

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил, что в последнее время россияне возобновили атаки в районе Двуречной для успешного продвижения в сторону Кондрашовки и оккупации Западного.

Также, по данным аналитика, враг пытается соединить Двуречанско-Новомлынский плацдарм с тем, что находится в районе Красного Первого.

«Собственно, происходит то, о чём я говорил и писал ранее – командование 6-й ОА противника пытается развить свой успех на Осколе, пытаясь соединить несколько «нафорсированных» его передовыми подразделениями мелких плацдармов в один большой. Пока, получается это у него с большим трудом», – уточнил эксперт.

Несмотря на все усилия, ВС РФ не могут продвинуться и на Боровском направлении, а также захватить Загрызово.

«Более того, судя по всему, на левом фланге этой тактической группы противника ВСУ контратаковали и отбили хутор Надежда с прилегающим леском, продвинувшись в сторону Райгородка. Таким образом, вопрос о дальнейшем проведении гипотетической «Купянской наступательной операции» противника, войсками смежных флангов его группировками войск «Север» и «Запад», путём охвата Купянского района обороны ВСУ с севера и юга «через реку», пока, мягко говоря, подвисает в воздухе», – пишет Машовец.

Он предположил, что скорей всего, ввиду своих неудач оккупанты вновь вернутся к идее вытеснить ВСУ с их плацдарма в районе Оскола.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 09:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил, что в последнее время россияне возобновили атаки в районе Двуречной.".