Россияне заявили, что Синьковка стала «серой зоной» – подробности ISW
Об изменениях на линии фронта на Харьковщине сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), также они передали некоторые заявления россиян.
Ситуация на севере Харьковской области остается прежней – атаки РФ не увенчались успехом, ВСУ отбили все штурмы в районе Волчанска.
Тем временем на Купянском направлении есть некоторые изменения, о которых заявили сами оккупанты. По их данным, Синьковка стала спорной «серой зоной».
«22 и 23 марта российские войска вели наступательные действия к востоку от Купянска в районе Петропавловки», – уточнили в Институте изучения войны.
А вот заявления РФ об их якобы продвижении в районе Богуславки аналитики подтвердить так и не смогли – информация оказалась фейковой.
«22 и 23 марта российские войска вели наступательные операции северо-восточнее Боровой в районе Загрызово», – добавили в ISW.
Кроме того, аналитики подтвердили и деоккупацию села Надия в Луганской области — населенный пункт находится у админграницы с Харьковщиной.
Напомним, накануне об освобождении Надии сообщили в Третьем армейском корпусе ВСУ. Операция по освобождению населенного пункта длилась 30 часов, следует из сообщения корпуса. Ранее о том, что Надия перешла под контроль ВСУ, сообщал Институт изучения войны, правда аналитики цитировали информацию российских источников, не имея еще визуальных подтверждений.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, война, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 07:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на линии фронта на Харьковщине сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), также они передали некоторые заявления россиян.".