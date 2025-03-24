Live
  • Пн 24.03.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.53
  • EUR 44.98

Россияне заявили, что Синьковка стала «серой зоной» – подробности ISW

Украина 07:34   24.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне заявили, что Синьковка стала «серой зоной» – подробности ISW

Об изменениях на линии фронта на Харьковщине сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), также они передали некоторые заявления россиян.

Ситуация на севере Харьковской области остается прежней – атаки РФ не увенчались успехом, ВСУ отбили все штурмы в районе Волчанска.

Тем временем на Купянском направлении есть некоторые изменения, о которых заявили сами оккупанты. По их данным, Синьковка стала спорной «серой зоной».

«22 и 23 марта российские войска вели наступательные действия к востоку от Купянска в районе Петропавловки», – уточнили в Институте изучения войны.

А вот заявления РФ об их якобы продвижении в районе Богуславки аналитики подтвердить так и не смогли – информация оказалась фейковой.

«22 и 23 марта российские войска вели наступательные операции северо-восточнее Боровой в районе Загрызово», – добавили в ISW.

Кроме того, аналитики подтвердили и деоккупацию села Надия в Луганской области — населенный пункт находится у админграницы с Харьковщиной.

Напомним, накануне об освобождении Надии сообщили в Третьем армейском корпусе ВСУ. Операция по освобождению населенного пункта длилась 30 часов, следует из сообщения корпуса. Ранее о том, что Надия перешла под контроль ВСУ, сообщал Институт изучения войны, правда аналитики цитировали информацию российских источников, не имея еще визуальных подтверждений.

Читайте также: Потери РФ в 2025 уже превысили 2022-й: так ли это, оценил Жорин по Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState
23.03.2025, 12:50
Едят деревья в Харькове: из-за кого гибнут растения, рассказали в зеленстрое
Едят деревья в Харькове: из-за кого гибнут растения, рассказали в зеленстрое
23.03.2025, 20:57
Новости Харькова — главное 24 марта: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 24 марта: как прошла ночь
24.03.2025, 08:15
«По беспределу»: ресторан перед Гигантом в Харькове строят, несмотря на запрет
«По беспределу»: ресторан перед Гигантом в Харькове строят, несмотря на запрет
23.03.2025, 14:27
Сегодня 24 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 марта: какой праздник и день в истории
24.03.2025, 06:00
Обстрелы, бои, наступления: как прошли сутки на Харьковщине по данным Генштаба
Обстрелы, бои, наступления: как прошли сутки на Харьковщине по данным Генштаба
24.03.2025, 08:11

Новости по теме:

08:12
Россияне жалуются на продвижения СОУ на Харьковщине: данные ISW
07:34
ISW: РФ продвинулась в Двуречной на Харьковщине, что на других направлениях
07:32
Где наступала армия РФ на Харьковщине и чем закончились бои, сообщили в ISW
07:47
Есть ли продвижения на Купянщине, о котором заявляет РФ, – рассказали в ISW
07:31
О чем соврали россияне, отчитываясь о ситуации на Купянском направлении – ISW

Вы читали новость: «Россияне заявили, что Синьковка стала «серой зоной» – подробности ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 07:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на линии фронта на Харьковщине сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), также они передали некоторые заявления россиян.".