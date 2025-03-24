Россияне заявили, что Синьковка стала «серой зоной» – подробности ISW

Об изменениях на линии фронта на Харьковщине сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), также они передали некоторые заявления россиян.

Ситуация на севере Харьковской области остается прежней – атаки РФ не увенчались успехом, ВСУ отбили все штурмы в районе Волчанска.

Тем временем на Купянском направлении есть некоторые изменения, о которых заявили сами оккупанты. По их данным, Синьковка стала спорной «серой зоной».

«22 и 23 марта российские войска вели наступательные действия к востоку от Купянска в районе Петропавловки», – уточнили в Институте изучения войны.

А вот заявления РФ об их якобы продвижении в районе Богуславки аналитики подтвердить так и не смогли – информация оказалась фейковой.

«22 и 23 марта российские войска вели наступательные операции северо-восточнее Боровой в районе Загрызово», – добавили в ISW.

Кроме того, аналитики подтвердили и деоккупацию села Надия в Луганской области — населенный пункт находится у админграницы с Харьковщиной.

Напомним, накануне об освобождении Надии сообщили в Третьем армейском корпусе ВСУ. Операция по освобождению населенного пункта длилась 30 часов, следует из сообщения корпуса. Ранее о том, что Надия перешла под контроль ВСУ, сообщал Институт изучения войны, правда аналитики цитировали информацию российских источников, не имея еще визуальных подтверждений.