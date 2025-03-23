Потери РФ в 2025 уже превысили 2022-й: так ли это, оценил Жорин по Харьковщине

Данные о потерях врага, которые за три месяца 2025-го превысили целый 2022-й год, похожи на правду. Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель комбрига 3-й ОШБр Максим Жорин.

Свои выводы он основывает на событиях на фронте в Харьковской области, где воюет бригада (сейчас уже Третий армейский корпус).

«Пишут, что россияне за три месяца 2025 года убили больше своих людей, чем за весь 2022 год. Не знаю, насколько точны прямые цифры, но это соотношение, даже по собственным ощущениям, очень похоже на правду. Эти месяцы русаки устроили бесконечный конвейер. В частности, на нашем Харьковском направлении в сутки было по 20-25 штурмов. В ходе которых многие штурмовики со стороны рф погибали или получали ранения. То есть сами истощили свои подразделения в мясных атаках, которые на нашем участке ответственности еще и абсолютно не приносили им результата», — написал Жорин в своем Telegram-канале.

Информация о чрезвычайных потерях врага основывается на данных Генштаба ВСУ. Так, за весь первый год полномасштабного вторжения, 2022-й, армия оккупантов потеряла убитыми и ранеными 106 720 человек (такими были данные ГШ на 1 января 2023-го).

В то же время за три месяца 2025-го (с 1 января по 23 марта) потери ВС РФ уже составили 112 680.

«В последнее время интенсивность наступательных действий врага значительно снизилась. Сейчас не вывозят такой динамики. При этом мы даже смогли контратаковать и получить более выгодное тактическое положение», — подытожил Жорин.