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Где ВС РФ пытались продвинуться на Харьковщине — информация Генштаба

Фронт 16:32   23.03.2025
Оксана Горун
Где ВС РФ пытались продвинуться на Харьковщине — информация Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В сводке Генштаба ВСУ на 16:00 23 марта — данные о боях на Купянском направлении в Харьковской области, на севере региона враг не наступал.

«На Купянском направлении противник пытался продвинуться в районе Загрызово, однако был успешно остановлен нашими защитниками», — сообщили в Генштабе.

В целом на фронте в Украине с начала суток зафиксировали 74 боевых столкновения. Самое активное направление — Покровское, на которое пришлось чуть менее половины всех атак врага (35).  От обстрелов, исходя из данных Генштаба, сейчас сильнее всего страдает приграничье Сумской области. Силы обороны продолжают вести бои на территории противника, в Курской области — там было девять атак ВС РФ, из которых пять еще продолжаются.

Читайте также: Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState

Ранее Третий армейский корпус ВСУ (бывшая Третья штурмовая бригада) сообщил об освобождении села Надия в Луганской области. Оно находится у админграницы с Харьковщиной на Боровском направлении.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 16:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ на 16:00 23 марта — данные о боях на Купянском направлении в Харьковской области, на севере региона враг не наступал".