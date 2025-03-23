Где ВС РФ пытались продвинуться на Харьковщине — информация Генштаба
В сводке Генштаба ВСУ на 16:00 23 марта — данные о боях на Купянском направлении в Харьковской области, на севере региона враг не наступал.
«На Купянском направлении противник пытался продвинуться в районе Загрызово, однако был успешно остановлен нашими защитниками», — сообщили в Генштабе.
В целом на фронте в Украине с начала суток зафиксировали 74 боевых столкновения. Самое активное направление — Покровское, на которое пришлось чуть менее половины всех атак врага (35). От обстрелов, исходя из данных Генштаба, сейчас сильнее всего страдает приграничье Сумской области. Силы обороны продолжают вести бои на территории противника, в Курской области — там было девять атак ВС РФ, из которых пять еще продолжаются.
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Ранее Третий армейский корпус ВСУ (бывшая Третья штурмовая бригада) сообщил об освобождении села Надия в Луганской области. Оно находится у админграницы с Харьковщиной на Боровском направлении.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 16:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ на 16:00 23 марта — данные о боях на Купянском направлении в Харьковской области, на севере региона враг не наступал".