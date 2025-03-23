Live
  • Вс 23.03.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState

Фронт 12:50   23.03.2025
Оксана Горун
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState Иллюстрация: карта DeepState

Аналитики проекта «DeepState» обновили карту фронта, сообщив о продвижении оккупантов в районе двух населенных пунктов на Харьковщине.

Речь идет о приграничном селе Тополи — на правом берегу Оскола в Купянском районе. А также — районе села Каменка, которое находится неподалеку, также на правом берегу реки.

Ранее DeepState сообщал, что россияне создали еще один плацдарм на Осколе — в районе села Красное Первое. По данным аналитиков, российская пехота пытается закрепиться на высотах к востоку от этого населенного пункта. Это произошло после вытеснения СОУ противника из Фиголевки.

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил, что россияне используют тактику «мелких штурмовых групп», действующих одновременно на сравнительно широком фронте. Цель — создать ряд мелких плацдармов и объединить их впоследствии в большой. Если это удастся, то существенно усложнит работу защитников. Однако пока все успехи ограничиваются именно мелкими плацдармами, где группы врага методично уничтожаются ВСУ.

Читайте также: Россияне жалуются на продвижения СОУ на Харьковщине: данные ISW

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сегодня 23 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 марта: какой праздник и день в истории
23.03.2025, 06:00
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState
23.03.2025, 12:50
Новости Харькова — главное 23 марта: атака «Шахедов», ситуация на фронте
Новости Харькова — главное 23 марта: атака «Шахедов», ситуация на фронте
23.03.2025, 12:56
Синоптики предупредили об опасности в Харькове и области
Синоптики предупредили об опасности в Харькове и области
23.03.2025, 12:34
Операция «Труба»: могут ли россияне повторить в Волчанске
Операция «Труба»: могут ли россияне повторить в Волчанске
23.03.2025, 11:27
Копы нашли трех «героев соцсетей» в Харькове
Копы нашли трех «героев соцсетей» в Харькове
23.03.2025, 10:05

Новости по теме:

19:15
Как россиянам удалось создать еще один плацдарм на Купянщине: анализ DeepState
14:50
«Зеленая» зона расширилась на севере Харьковщины — DeepState обновил карты
12:52
«Ситуация улучшается» — DeepState подробно об обстановке на Купянщине
23:05
СОУ отбросили российских военных от Купянска на Харьковщине — DeepState
13:46
Переплывать Оскол на Харьковщине россияне уже пытаются на дощечках — 3 ОШБр

Вы читали новость: «Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 12:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта «DeepState» обновили карту фронта, сообщив о продвижении оккупантов в районе двух населенных пунктов на Харьковщине".