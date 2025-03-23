Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState

Аналитики проекта «DeepState» обновили карту фронта, сообщив о продвижении оккупантов в районе двух населенных пунктов на Харьковщине.

Речь идет о приграничном селе Тополи — на правом берегу Оскола в Купянском районе. А также — районе села Каменка, которое находится неподалеку, также на правом берегу реки.

Ранее DeepState сообщал, что россияне создали еще один плацдарм на Осколе — в районе села Красное Первое. По данным аналитиков, российская пехота пытается закрепиться на высотах к востоку от этого населенного пункта. Это произошло после вытеснения СОУ противника из Фиголевки.

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил, что россияне используют тактику «мелких штурмовых групп», действующих одновременно на сравнительно широком фронте. Цель — создать ряд мелких плацдармов и объединить их впоследствии в большой. Если это удастся, то существенно усложнит работу защитников. Однако пока все успехи ограничиваются именно мелкими плацдармами, где группы врага методично уничтожаются ВСУ.