Машовец: РФ использовала ситуацию на полную, на Купянщине – новые плацдармы

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что россияне смогли сформировать на Купянском направлении небольшие новые плацдармы.

На данный момент враг создает ряд мелких плацдармов для того, чтобы успешно форсировать Оскол, объяснил аналитик.

«Судя по всему, командование 6-й ОА противника решило использовать благоприятную для себя ситуацию севернее города, как говорится – на полную. Способ, который российское командование выбрало для успешного форсирования и создания севернее Купянска оперативно-тактического плацдарма не является «ноу-хау». По сути, он представляет собой ту же самую методологию «мелких штурмовых групп», действующих одновременно на сравнительно широком фронте с целью одномоментно переправится и закрепится, создав целый ряд мелких тактических плацдармов, которые в последующем «объединяются» в один «большой». Штурмовой взвод (иногда вообще, пара ДРГ) «по-тихому» переправляется через реку. Затем закрепляется на нескольких прибрежных участках, стараясь не «отсвечивать». Потом туда же, но уже под прикрытием закрепившихся и интенсивной огневой поддержкой со «своего» берега переправляются более значительные силы (в основном, путём «постепенного накопления»). После чего, накопившиеся атакуют ближайшую наиболее выгодную с тактической точки зрения позицию, рубеж, объект – с целью её занятия и дальнейшего удержания», – уточнил Машовец.

В случае успеха – враг начнет усиливать те самые «малые» плацдармы, перебрасывать дополнительную живую силу. После чего ВС РФ захочет объединить их в один крупный. Такие действия, уверен Машовец, существенно усложнит работу ВСУ – бойцам станет труднее контролировать западный берег Оскола.

«Ибо требует от них быстрой и «распылённой» реакции сразу на нескольких угрожаемых участках и направлениях, что при весьма ограниченных силах и средствах – весьма затруднительно. Противник это знает и стремится форсировать реку практически в «беспрерывном» режиме на максимально возможном по ширине фронте. Как вы уже поняли, я всё это к тому, что недавно противнику удалось создать очередной такой «мелкий» плацдарм со стороны села Петровка, действуя через реку по направлению к дороге, которая связывает сёла Каменка и Колодезное», – добавил эксперт.