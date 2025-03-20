Машовець: РФ використала ситуацію на повну, на Куп’янщині – нові плацдарми

Оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що росіяни змогли сформувати на Куп’янському напрямку нові невеликі плацдарми.

Наразі ворог створює низку дрібних плацдармів для того, щоб успішно форсувати Оскіл, пояснив аналітик.

“Судячи з усього, командування 6-ї ОА противника вирішило використати сприятливу для себе ситуацію на північ від міста, як то кажуть, на повну. Спосіб, який російське командування обрало для успішного форсування і створення на північ від Куп’янська оперативно-тактичного плацдарму не є «ноу-хау». По суті, він являє собою ту ж саму методологію «дрібних штурмових груп», що діють одночасно на порівняно широкому фронті з метою одномоментно переправитися і закріпитися, створивши цілу низку дрібних тактичних плацдармів, які надалі «об’єднуються» в один «великий». Штурмовий взвод (іноді взагалі, пара ДРГ) «по-тихому» переправляється через річку. Потім закріплюється на кількох прибережних ділянках, намагаючись не «відсвічувати». Потім туди ж, але вже під прикриттям тих, хто закріпився, та інтенсивною вогневою підтримкою зі «свого» берега переправляються більш значні сили (в основному, шляхом «поступового накопичення»). Після Чого, ті, хто накопичився, атакують найближчу найбільш вигідну з тактичної точки зору позицію, рубіж, об’єкт – з метою її зайняття та подальшого утримання”, – уточнив Машовець.

У разі успіху – ворог почне посилювати ті самі “малі” плацдарми, перекидати додаткову живу силу. Після цього ЗС РФ захоче об’єднати їх в один великий. Такі дії, упевнений Машовець, суттєво ускладнять роботу ЗСУ – бійцям буде важче контролювати західний берег Осколу.

“Бо вимагає від них швидкої і «розпорошеної» реакції одразу на кількох загрозливих ділянках і напрямках, що за вельми обмежених сил і засобів – важко. Противник це знає і прагне форсувати річку практично в «безперервному» режимі на максимально можливому за шириною фронті. Як ви вже зрозуміли, я все це до того, що нещодавно противнику вдалося створити черговий такий «дрібний» плацдарм з боку села Петрівка, діючи через річку в напрямку до дороги, що пов’язує села Кам’янка та Колодязне”, – додав експерт.