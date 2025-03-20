Путін сказав про зупинення вогню і зруйнував Куп’янськ: Беседін про удари, мир

Голова Куп’янської МВА Андрій Беседін прокоментував масований обстріл Куп’янська, який стався напередодні, а також реальну готовність РФ дійти миру.

Статистика вчорашнього обстрілу змінилася, повідомив Беседін. Усього по центру Куп’янська прилетів 31 КАБ. А пошкодження внаслідок ударів по місту він назвав “надскладними”.

“На жаль, одна людина загинула, три цивільних мешканці зазнали поранень. Зараз наші профільні служби – ДСНС, поліція збирають інформацію про ступінь пошкоджень, ступінь руйнувань. На зараз ми будемо проводити оперативну нараду для того, щоб визначати першочерговість робіт, які потрібно зробити для повернення більш-менш сталого функціонування самого міста. Але хочу ще раз зазначити: ми бачимо перемовини, ми бачимо заяви про певні домовленості і ми бачимо, що відбувається. Я зараз кажу про Росію, про Путіна. Він каже, що готовий до перемир’я, він каже, що готовий припинити обстріли, в тому числі критичні інфраструктури. І цим самим завдає терористичних актів, знищуючи, фактично, пів міста. Тому ми розуміємо, з ким ми воюємо і, фактично, не воюємо, а хто нас знищує. Росія і ті домовленості, і ті слова, які вони кажуть, вони підводять певними підсумками і це відчуває вся країна, в тому числі і Купʼянськ. Хочу зазначити, і Купʼянськ, і Харківщина і вся Україна хоче миру, хоче перемоги, хоче закінчення війни. І ми зробимо все можливе, щоб дійсно він якомога швидше настав”, – сказав Беседін.

Він також наголосив, що останнім часом ворог прицільно б’є саме по цивільних об’єктах – машинах “швидкої”, КП, спецтехніці або звичайних людях.

“Наведу приклад – 18 березня. На жаль, трагічний день для Купʼянська і для нашої громади. П’ять наших комунальників, які їхали в машині, FPV-дрон влучив в машину, четверо постраждали. На жаль, одна жінка, співробітниця комунального підприємства, загинула. У неї троє дітей, 46 років. Це цинічний терор, цинічна атака, звичайна автівка, звичайний цивільний автомобіль. Понад три тисячі обстрілів тільки за ці 20 днів, 19 днів березня, країна терорист завдала по Купʼянській громаді. З усього виду озброєння: артилерія, реактивні системи залпового вогню, міномети, FPV-дрони, БпЛА «Молния», керовані авіабомби. 56 керованих авіабомб, з них 31 – тільки за вчора. Ми розуміємо ступінь руйнувань, ступінь пошкоджень. І це ще раз свідчить про те, що єдине, що може врятувати життя, це евакуація”, – констатував глава МВА.

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Своєю чергою начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що безпекова ситуація в Куп’янську погіршується. За його даними, ворожа авіація била по місту цілу ніч, ситуація не стає кращою.

“Понад 30 КАБів влучили по центральній частині міста. Під час масованої атаки окупантів поранення отримали троє місцевих жителів. Одна людина загинула. Профільні служби продовжують ліквідувати наслідки ворожих ударів. Ситуація в Куп‘янську залишається напруженою“, – констатував начальник ХОВА.

Нагадаємо, напередодні Синєгубов повідомив, що за кілька годин авіація ЗС РФ скинула на Куп’янськ щонайменше 20 керованих авіабомб. За його даними, внаслідок авіаудару о 20:50 загинув 51-річний цивільний чоловік, його тіло деблокували з-під завалів. 54-річна жінка отримала поранення, її ушпиталили. Як поінформували в обласній прокуратурі, пошкоджені житлові будинки, спалахнув гараж. Точний тип авіаційного боєприпасу встановлюється. Як повідомлялося раніше, у період з 15:00 до 15:20 19 березня росіяни атакували Куп’янськ бомбами ФАБ-500. Отримала поранення 84-річна жінка, а чоловік 75 років зазнав гострої реакції на стрес. У місті були пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення, автомобілі.