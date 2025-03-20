Є загиблий і четверо поранених: ворог продовжує терор Куп’янського району

Про те, що напередодні ворог тероризував Куп’янський район, повідомив зранку 20 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, перший удар по району зафіксували о 08:30 у селі Курилівка. Внаслідок удару FPV-дрону постраждав 55-річний чоловік. Пізніше 85-річна жінка дістала поранення внаслідок прильоту КАБу по Куп’янську.

“16:04 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано приватний будинок, горіли 2 господарчі споруди на площі 100 м. кв. Постраждав 76-річний чоловік”, – зазначив Синєгубов.

Після цього серія ударів тривала аж до вечора.

“21:19 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок влучання КАБ в приватний будинок постраждала 54-річна жінка. З-під завалів деблокували 51-річного цивільного чоловіка, який зазнав травм несумісних з життям”, – додав начальник ХОВА.

Також під обстрілами напередодні вночі опинився Ізюмський та Лозівський район. Через “прильоти” ушкодження отримали приватні будинки, уточнив Синєгубов.