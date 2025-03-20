Є загиблий і четверо поранених: ворог продовжує терор Куп’янського району
Про те, що напередодні ворог тероризував Куп’янський район, повідомив зранку 20 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, перший удар по району зафіксували о 08:30 у селі Курилівка. Внаслідок удару FPV-дрону постраждав 55-річний чоловік. Пізніше 85-річна жінка дістала поранення внаслідок прильоту КАБу по Куп’янську.
“16:04 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано приватний будинок, горіли 2 господарчі споруди на площі 100 м. кв. Постраждав 76-річний чоловік”, – зазначив Синєгубов.
Після цього серія ударів тривала аж до вечора.
“21:19 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок влучання КАБ в приватний будинок постраждала 54-річна жінка. З-під завалів деблокували 51-річного цивільного чоловіка, який зазнав травм несумісних з життям”, – додав начальник ХОВА.
Також під обстрілами напередодні вночі опинився Ізюмський та Лозівський район. Через “прильоти” ушкодження отримали приватні будинки, уточнив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, прилеты, сінєгубов, удары, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 08:48;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що напередодні ворог тероризував Куп’янський район, повідомив зранку 20 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".