Понад шість тисяч артобстрілів зафіксував за добу Генштаб ЗСУ
Вранці 20 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що сталися на Харківщині, а також ворожі обстріли та втрати.
На Харківському напрямку ворог намагався наступати п’ять разів у районі Вовчанська.
Тим часом на Куп’янському – зафіксували шість боїв.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка“, – пишуть у ГШ.
Протягом доби росіяни скинули на позиції СОУ 123 КАБа, обстріляли з артилерії понад шість тисяч разів, а також випустили 2560 дронів-камікадзе.
Втрати РФ, за даними Генштабу, сьогодні такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 08:06;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 20 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що сталися на Харківщині, а також ворожі обстріли та втрати.".