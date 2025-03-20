Понад шість тисяч артобстрілів зафіксував за добу Генштаб ЗСУ

Вранці 20 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що сталися на Харківщині, а також ворожі обстріли та втрати.

На Харківському напрямку ворог намагався наступати п’ять разів у районі Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському – зафіксували шість боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка“, – пишуть у ГШ.

Протягом доби росіяни скинули на позиції СОУ 123 КАБа, обстріляли з артилерії понад шість тисяч разів, а також випустили 2560 дронів-камікадзе.

Втрати РФ, за даними Генштабу, сьогодні такі: