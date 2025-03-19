ФАБ-500 скинули на Куп’янськ: у приватному секторі руйнації, двоє постраждалих

У другій половині доби 19 березня росіяни атакували місто Куп’янськ Харківської області ФАБ-500. Постраждали двоє місцевих мешканців.

Авіація РФ завдавала ударів у період з 15:00 до 15:20, інформує обласна прокуратура.

Зазнала поранень 84-річна жінка, а чоловік 75 років – гострої реакції на стрес. У місті пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення, автомобілі.

Раніше ХОВА повідомляла, що близько 15:20 по місту завдали авіаудару, внаслідок чого загорівся гараж. Гострої реакції на стрес зазнав 76-річний чоловік. О 16:00 черговий російський боєприпас влучив в адмінбудівлю. У приміщенні також сталася пожежа.

У ГУ ДСНС у Харківській області зазначили, що вже загасили загоряння у приватному секторі.