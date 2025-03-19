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ФАБ-500 скинули на Куп’янськ: у приватному секторі руйнації, двоє постраждалих

Події 19:36   19.03.2025
Олена Нагорна
ФАБ-500 скинули на Куп’янськ: у приватному секторі руйнації, двоє постраждалих

У другій половині доби 19 березня росіяни атакували місто Куп’янськ Харківської області ФАБ-500. Постраждали двоє місцевих мешканців.

Авіація РФ завдавала ударів у період з 15:00 до 15:20, інформує обласна прокуратура.

Зазнала поранень 84-річна жінка, а чоловік 75 років – гострої реакції на стрес. У місті пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення, автомобілі.

Авіаудар Куп'янською 19 березня 2025 року

Авіаудар Куп'янською 19 березня 2025 року

Авіаудар Куп'янською 19 березня 2025 року

Авіаудар Куп'янською 19 березня 2025 року

Авіаудар Куп'янською 19 березня 2025 року

Раніше ХОВА повідомляла, що близько 15:20 по місту завдали авіаудару, внаслідок чого загорівся гараж. Гострої реакції на стрес зазнав 76-річний чоловік. О 16:00 черговий російський боєприпас влучив в адмінбудівлю. У приміщенні також сталася пожежа.

У ГУ ДСНС у Харківській області зазначили, що вже загасили загоряння у приватному секторі.

Читайте також: Зранку росіяни обстрілюють Куп’янщину: є постраждалий, горів будинок (фото)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 19:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У другій половині доби 19 березня росіяни атакували місто Куп’янськ Харківської області ФАБ-500. Постраждали двоє місцевих мешканців.".