ФАБ-500 сбросили на Купянск: в частном секторе разрушения, двое пострадавших

Во второй половине суток 19 марта россияне атаковали город Купянск Харьковской области ФАБ-500. Пострадали двое местных жителей.

Авиация РФ наносила удары в период с 15:00 до 15:20, информирует областная прокуратура.

Получила ранения 84-летняя женщина, а мужчина 75 лет испытал острую реакцию на стресс. В городе повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, автомобили.

Ранее ХОВА сообщала, что около 15:20 по городу нанесли авиаудар, в результате чего загорелся гараж. Острую реакцию на стресс испытал 76-летний мужчина. В 16:00 очередной российский боеприпас попал в админздание. В помещении также произошел пожар.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что уже потушили возгорания в частном секторе.