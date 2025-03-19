ФАБ-500 сбросили на Купянск: в частном секторе разрушения, двое пострадавших
Во второй половине суток 19 марта россияне атаковали город Купянск Харьковской области ФАБ-500. Пострадали двое местных жителей.
Авиация РФ наносила удары в период с 15:00 до 15:20, информирует областная прокуратура.
Получила ранения 84-летняя женщина, а мужчина 75 лет испытал острую реакцию на стресс. В городе повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, автомобили.
Ранее ХОВА сообщала, что около 15:20 по городу нанесли авиаудар, в результате чего загорелся гараж. Острую реакцию на стресс испытал 76-летний мужчина. В 16:00 очередной российский боеприпас попал в админздание. В помещении также произошел пожар.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что уже потушили возгорания в частном секторе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрелы, пострадавшие, ФАБ-500;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во второй половине суток 19 марта россияне продолжили обстреливать город Купянск Харьковской области, в частности ФАБ-500. Пострадали двое местных жителей.".