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ФАБ-500 сбросили на Купянск: в частном секторе разрушения, двое пострадавших

Происшествия 19:36   19.03.2025
Елена Нагорная
ФАБ-500 сбросили на Купянск: в частном секторе разрушения, двое пострадавших

Во второй половине суток 19 марта россияне атаковали город Купянск Харьковской области ФАБ-500. Пострадали двое местных жителей.

Авиация РФ наносила удары в период с 15:00 до 15:20, информирует областная прокуратура.

Получила ранения 84-летняя женщина, а мужчина 75 лет испытал острую реакцию на стресс. В городе повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, автомобили.

Авиаудар по Купянску 19 марта 2025 года

Авиаудар по Купянску 19 марта 2025 года

Авиаудар по Купянску 19 марта 2025 года

Авиаудар по Купянску 19 марта 2025 года

Авиаудар по Купянску 19 марта 2025 года

Ранее ХОВА сообщала, что около 15:20 по городу нанесли авиаудар, в результате чего загорелся гараж. Острую реакцию на стресс испытал 76-летний мужчина. В 16:00 очередной российский боеприпас попал в админздание. В помещении также произошел пожар.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что уже потушили возгорания в частном секторе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 19:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во второй половине суток 19 марта россияне продолжили обстреливать город Купянск Харьковской области, в частности ФАБ-500. Пострадали двое местных жителей.".