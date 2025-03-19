Від ранку росіяни обстрілюють Куп’янщину: є постраждалий, горів будинок (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Армія РФ 19 березня вже двічі вдарила по Куп’янському району на Харківщині.
Зокрема, за даними Харківської обласної прокуратури, близько 8:30 FVP-дрон ворога поцілив по приватному житловому сектору в селі Курилівка. Вибухове поранення отримав 54-річний чоловік. Його ушпиталили.
Крім цього, вранці окупанти з артилерії обстріляли Купʼянськ. Горів житловий будинок. Без постраждалих.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, раніше у ХОВА повідомляли, що близько 9:00 внаслідок артудару по Куп’янську зайнялася пожежа в приватному домоволодінні на площі близько 100 м. кв. За даними ДСНС України, загоряння гасили дев’ять рятувальників, дві одиниці техніки та медичний розрахунок ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 12:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ 19 березня вже двічі вдарила по Куп’янському району на Харківщині.".