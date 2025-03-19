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Новини Харкова – головне за 19 березня: як минула ніч

Україна 07:07   19.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 19 березня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

Вночі безпілотники атакували Харківщину, росіяни запускали балістику

О 20:15 у Харкові та області пролунала повітряна тривога, яка тривала весь вечір. Традиційно її оголосили через загрозу застосування БпЛА. 

Незабаром Повітряні сили попередили про пуски балістики – під загрозою опинилися всі регіони, де оголошена тривога. У тому числі й Харківщина.

Безпілотники атакували регіон весь вечір та після опівночі, постійно змінюючи курс. А о 01:43 захисники неба попередили про загрозу і для Харкова. 

Відбій тривоги пролунав о 01:47. Цілу ніч загроз для Харкова та області більше не фіксували.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 07:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".