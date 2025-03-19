Новини Харкова – головне за 19 березня: як минула ніч

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07:07

Вночі безпілотники атакували Харківщину, росіяни запускали балістику

О 20:15 у Харкові та області пролунала повітряна тривога, яка тривала весь вечір. Традиційно її оголосили через загрозу застосування БпЛА.

Незабаром Повітряні сили попередили про пуски балістики – під загрозою опинилися всі регіони, де оголошена тривога. У тому числі й Харківщина.

Безпілотники атакували регіон весь вечір та після опівночі, постійно змінюючи курс. А о 01:43 захисники неба попередили про загрозу і для Харкова.

Відбій тривоги пролунав о 01:47. Цілу ніч загроз для Харкова та області більше не фіксували.