Деяких абонентів у Харкові звільнили від сплати комуналки: кого стосується

У Харкові споживачі, які надавали приміщення для проведення волонтерської та благодійної діяльності, не платитимуть за комунальні послуги.

Таке рішення сьогодні, 19 березня, ухвалив виконавчий комітет Харківської міськради.

«Згідно з рішенням, комунальні підприємства міста припинять стягнення плати за теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів для таких приміщень за період з квітня 2022 року до грудня 2024 року, залежно від часу їх використання для допомоги населенню», – пояснили в мерії.

Там додали, що виконком рекомендував й постачальникам комунальних послуг інших форм власності ухвалити аналогічне рішення.