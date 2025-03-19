Деяких абонентів у Харкові звільнили від сплати комуналки: кого стосується
У Харкові споживачі, які надавали приміщення для проведення волонтерської та благодійної діяльності, не платитимуть за комунальні послуги.
Таке рішення сьогодні, 19 березня, ухвалив виконавчий комітет Харківської міськради.
«Згідно з рішенням, комунальні підприємства міста припинять стягнення плати за теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів для таких приміщень за період з квітня 2022 року до грудня 2024 року, залежно від часу їх використання для допомоги населенню», – пояснили в мерії.
Там додали, що виконком рекомендував й постачальникам комунальних послуг інших форм власності ухвалити аналогічне рішення.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 14:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові споживачі, які надавали приміщення для проведення волонтерської та благодійної діяльності, не платитимуть за комунальні послуги.".