Live
  • Ср 19.03.2025
  • Харків  +4°С
  • USD 41.57
  • EUR 45.35

Деяких абонентів у Харкові звільнили від сплати комуналки: кого стосується

Суспільство 14:21   19.03.2025
Вікторія Яковенко
Деяких абонентів у Харкові звільнили від сплати комуналки: кого стосується

У Харкові споживачі, які надавали приміщення для проведення волонтерської та благодійної діяльності, не платитимуть за комунальні послуги.

Таке рішення сьогодні, 19 березня, ухвалив виконавчий комітет Харківської міськради.

«Згідно з рішенням, комунальні підприємства міста припинять стягнення плати за теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів для таких приміщень за період з квітня 2022 року до грудня 2024 року, залежно від часу їх використання для допомоги населенню», – пояснили в мерії.

Там додали, що виконком рекомендував й постачальникам комунальних послуг інших форм власності ухвалити аналогічне рішення.

Читайте також: Кабмін заборонив стягувати борги за комуналку: кого стосується рішення

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
ДТП з трьома автівками у Харкові: дві машини були на літній гумі (фото)
ДТП з трьома автівками у Харкові: дві машини були на літній гумі (фото)
19.03.2025, 15:18
ТЦК пояснив відео, де його представники наїхали на велосипедиста у Харкові
ТЦК пояснив відео, де його представники наїхали на велосипедиста у Харкові
17.03.2025, 20:15
Сьогодні 18 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 березня: яке свято та день в історії
18.03.2025, 06:00
На Салтівці чоловік обурився, як припаркували авто та підпалив його – поліція
На Салтівці чоловік обурився, як припаркували авто та підпалив його – поліція
19.03.2025, 14:53
Відому режисерку та засновницю театру «Арабески» поховають у Харкові
Відому режисерку та засновницю театру «Арабески» поховають у Харкові
17.03.2025, 21:27
Деяких абонентів у Харкові звільнили від сплати комуналки: кого стосується
Деяких абонентів у Харкові звільнили від сплати комуналки: кого стосується
19.03.2025, 14:21

Новини за темою:

12:10
Пам’ятник у Харкові назвали на честь загиблих в Афганістані й від агресії РФ
13:41
Пам’ятний знак Семирадському з’явиться у Харкові
14:49
Харків матиме новий вигляд: рекламу розміщуватимуть інакше, подробиці
13:49
Суботній “приліт” по Гагаріна: мерія схвалила невідкладний ремонт двох домів
13:24
У мерії визначили, які пошкоджені будинки у Харкові відремонтують: адреси

Ви читали новину: «Деяких абонентів у Харкові звільнили від сплати комуналки: кого стосується»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 14:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові споживачі, які надавали приміщення для проведення волонтерської та благодійної діяльності, не платитимуть за комунальні послуги.".