Програму з реконструкції котелень і теплових мереж прийняли у Харкові

Виконком Харківської міськради 20 серпня погодив інвестиційну програму КП “Харківські теплові мережі” на 2025 рік.

Документ передбачає комплекс заходів щодо забезпечення надійного та безперебійного теплопостачання міста. Головні завдання – скоротити споживання газу та втрати теплової енергії, провести модернізацію обладнання, оновити зношені мережі, підвищити якості послуг і зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.

Основний упор зробили на реконструкцію котелень і теплових мереж. У рамках програми запланували перекласти майже 3 км магістралей, що має знизити рівень аварійності та джерел теплоносія. Також планують реконструювати системи опалення та встановити прилади обліку теплової енергії у житлових будинках. Загальний обсяг інвестицій становитиме понад 400 млн грн.

У КП «Харківські теплові мережі» повідомили, що реалізація програми допоможе зменшити наднормативні втрати, стабілізує систему теплопостачання, підвищить її енергоефективність та якість послуг.