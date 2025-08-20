Live
Програму з реконструкції котелень і теплових мереж прийняли у Харкові

Суспільство 17:52   20.08.2025
Оксана Якушко
Виконком Харківської міськради 20 серпня погодив інвестиційну програму КП “Харківські теплові мережі” на 2025 рік.

Документ передбачає комплекс заходів щодо забезпечення надійного та безперебійного теплопостачання міста. Головні завдання – скоротити споживання газу та втрати теплової енергії, провести модернізацію обладнання, оновити зношені мережі, підвищити якості послуг і зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.

Основний упор зробили на реконструкцію котелень і теплових мереж. У рамках програми запланували перекласти майже 3 км магістралей, що має знизити рівень аварійності та джерел теплоносія. Також планують реконструювати системи опалення та встановити прилади обліку теплової енергії у житлових будинках. Загальний обсяг інвестицій становитиме понад 400 млн грн.

У КП «Харківські теплові мережі» повідомили, що реалізація програми допоможе зменшити наднормативні втрати, стабілізує систему теплопостачання, підвищить її енергоефективність та якість послуг.

Автор: Оксана Якушко
