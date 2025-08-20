Программу по реконструкции котельных и тепловых сетей приняли в Харькове

Исполком Харьковского горсовета 20 августа согласовал инвестиционную программу КП «Харьковские тепловые сети» на 2025 год.

Документ предусматривает комплекс мер по обеспечению надежного и бесперебойного теплоснабжения города. Главные задачи – сократить потребление газа и потери тепловой энергии, провести модернизацию оборудования, обновить изношенные сети, повысить качеств услуг и уменьшить негативное влияние на окружающую среду.

Основной упор сделали на реконструкцию котельных и тепловых сетей. В рамках программы запланировали переложить почти 3 км магистралей, что должно снизить уровень аварийности и утечек теплоносителя. Также планируют реконструировать системы отопления и установить приборы учета тепловой энергии в жилых домах. Общий объем инвестиций составит более 400 млн грн.

В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили, что реализация программы поможет уменьшить сверхнормативные потери, стабилизирует систему теплоснабжения, повысит ее энергоэффективность и качество услуг.