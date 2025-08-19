Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области

Сегодня в Украине – День пчеловода. Как война и холодная весна повлияли на национальный рынок меда, какие потери понесли пчеловоды востока Харьковщины и какие уникальные виды меда существуют в мире, исследовала корреспондент МГ «Объектив».

Цены на мед выросли из-за холодной весны и экспортных контрактов

На холодную весну жалуются украинские пчеловоды – в этом году они собрали гораздо меньше запланированного.

«Меда первого майского почти нет. Из-за очень теплого марта, а затем холодного апрель пчелы не успели развиться и набраться сил. Так что когда в мае все расцвело, насекомые просто не в состоянии были собрать нектар. Пчеловоды с севера Сумской, Черниговской областей и вдоль Днепра (та же Каневщина, Черкасщина и Полтавщина со стороны Кременчуга) немного собрали акации. Так что товарного меда акациевого тоже немного», — объясняет Денис Солдатов, вице-президент Союза пчеловодов Украины.

Дефицит акациевого меда уже сказался на его цене – кое-где она стартует от 500 гривен за литр, но и это не предел.

«Липовый мед дал нормальные результаты для этого года, даже в Харьковской области есть. Но если сравнивать результаты с прошлым или позапрошлым годом, то вполовину меньше, чем было. Мед разнотравья и подсолнечный почти в том же объеме, что обычно. Так что без меда Украина не останется. Но стоимость его будет выше, потому что все подорожало. И я думаю, что пчеловоды так же поднимут цены», — прогнозирует Солдатов.

Собственно, уже подняли – за литр подсолнечного меда или разнотравья просят 200 гривен, за трехлитровую банку – 600 гривен. Хотя встречаются предложения и по 500 гривен за 3 литра меда.

Но мед дорожает не только из-за общего роста цен – экспортеры, поставляющие украинский мед в ЕС и США, активно ищут пасеки, где можно купить его много, чтобы закрыть экспортные контракты. Поэтому, по прогнозам специалистов отрасли, немало подсолнечного меда в этом году уйдет за границу. Соответственно, в розничной торговле меда станет меньше, а цены вырастут.

В Закарпатье собирают втрое меньше меда, чем на юге Украины

Еще одна существенная причина подорожания меда – военные действия или оккупация территорий тех областей, где всегда его много собирали. От 80 до 120 кг товарного меда выдает один улей на юге Украины в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, рассказывает вице-президент Союза пчеловодов Украины. Там дольше длится теплый период и пчелы хорошо продуцируют мед, если пчеловод этим занимается профессионально.

«Для сравнения, на Закарпатье один улей больше 25-30 кг никогда не получает, и это в лучший год, при тех же условиях, когда пчеловоды ездят по горам и имеют места, где подсевают медодай. Потому что ели не выделяют медового нектара. Но мед из Карпат ценен тем, что это экологически чистый регион. И собрать мономед из каких-нибудь лесных цветов можно только там. И тем мед ценен, что он уникален, как вино из определенного терруара», — объясняет Солдатов.

Россияне давили харьковские ульи гусеницами танков и БТРов

На Харьковщине тоже всегда немало собирали меда, потому что на территории области существовали неповторимые природные локации: вдоль Северского Донца обильно цвели медоносные культуры, рядом были леса и агропредприятия, рассказывает Солдатов. Другие районы Харьковщины уступают востоку области. Сахновщина, Кегичевка, Берестин, Лозовая – также еще производят мед. А вот Зачепиловка и Краснокутск уже гораздо меньше, потому что распахано все, лесов почти нет, объясняет вице-президент Союза пчеловодов Украины.

«Восток Харьковской области, от Волчанска до Изюма, – почти 60% пасек уничтожены или брошены из-за войны, оккупации или во время освобождения осенью 2022 года. И даже те, кто сейчас в этой зоне занимается пчеловодством, не могут довезти мед в Харьков. И это действительно очень сложная ситуация, потому что на востоке Харьковщины были огромные пасеки, где собирали много меда. И эта ситуация сейчас оказывает существенное влияние на количество меда именно на харьковских рынках», — отмечает Денис Солдатов.

Что такое разрушенная до основания пасека, он знает лично – его 240 ульев стояли под Волчанском.

«Я не знаю, зачем россияне ульи раздавили. Инструменты, прицеп, мед, еще что-то забрали. Ограбили, ну и ладно, но ульи все раздавлены БТРами или танками. Пчелы как раз не летали, холодно было,

март. Я три года потом думал, нужна ли мне пасека. И когда уже начало сниться, как пахнут соты, купил себе пять ульев», — рассказывает пчеловод.

Гречневый полезен при анемии, а мед из Прованса имеет вкус цветов

Меды в Украине очень интересны, потому что немало биоразнообразия и есть огромный спектр нектаров.

«Но я бы выделил семь видов, которые можно получить всегда: майский мед, мед акаций, мёд из гречки, мёд из липы, мёд из подсолнечника, мёд из разнотравья и мёд падевый, который собирают в лесах», — перечисляет Солдатов.

Он советует выбирать натуральный мед по вкусу. Нравится – берем, не нравится – нет. А еще – внимательно смотреть на продавца.

«Пробуем немного либо покупаем небольшую баночку, 200 граммов, чтобы не попасть обеими ногами в молоко. Есть еще такая теория, что крупные банки – враг меда. Я с этим соглашаюсь, потому что когда доедаете до конца, то мед уже изменил свойства из-за действия воздуха. Надо хранить мед в небольших емкостях», – советует вице-президент Союза пчеловодов Украины.

Из украинских медов Солдатов больше всего любит липовый. А гречишный ценит за высокое содержание железа и за то, что он очень полезен людям с анемией. Вообще харьковский пчеловод отведал сотни, если не тысячи видов меда – и в его музее можно найти немало интересных экземпляров со всех уголков мира, кроме разве что Антарктиды.

«Я пробовал мед из яблони, мед из хлопка, горный дикий мед из Алтая. Но мне на самом деле наиболее интересны были меды, обладающие тонким ароматом. Самый интересный мед по вкусу из Прованса, там где лаванда и дикие травы. Он действительно был со вкусом цветов», – отмечает Солдатов.

Где в Украине в 2025 году соберут больше меда

В 2021 году Украина экспортировала 57,5 тыс. тонн меда, а на внутреннем рынке потребление меда в Украине в 2021 году составило около 60 тыс. тонн, что даже превысило объем экспорта. Уже в 2022 году, согласно данным Государственной службы статистики, в Украине произвели 63,1 тыс. тонн меда – на 8% меньше, чем годом ранее. В 2022 году лидерами по производству меда были Хмельницкая, Сумская и Житомирская области.

В 2025 году будет доминировать мед из разнотравья и подсолнечный, говорит Владимир Постоенко, директор ННЦ «Институт пчеловодства имени П.И. Прокофьевича».

«Традиционно собирает много меда Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская, Черкасская, Винницкая области. В этом году еще Черниговская и Полтавская будет нормально», — отметил Владимир Постоенко.